O corpo do pecuarista brasileiro assassinado por sequestradores foi encontrado no Paraguai

O corpo do pecuarista brasileiro Dilson Bello dos Santos, assassinado por sequestradores na sexta-feira (26) na região de Capitán Bado, cidade vizinha a Coronel Sapucaia (MS), foi encontrado na manhã de sábado (27). De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, o corpo foi localizado em uma área de mata que fica a cerca de 40 quilômetros da linha de fronteira. As informações são do portal de notícias G1.

De acordo com o promotor Hernán Mendoza, do Ministério Público paraguaio, que está à frente do caso, Dilson foi sequestrado junto com a esposa e o filho por volta das 10h de sexta-feira na zona rural de Capitán Bado em uma colônia brasileira. Um funcionário da fazenda teria sido levado junto com a família.

Os bandidos pediram 100 mil dólares de resgate e o filho do casal foi liberado do cárcere para buscar o dinheiro. Ao chegar a Coronel Sapucaia, avisou a polícia brasileira que comunicou autoridades paraguaias, disse o promotor. De acordo com o MP paraguaio, não houve tempo para negociações.

Hernán relatou que a polícia do Paraguai imediatamente reuniu um grupo de operações, mas ao chegarem no local indicado pelo rapaz no final da tarde, encontraram apenas a esposa do pecuarista que disse que o marido havia sido assassinado com um tiro na cabeça e outro nas costas. A mulher foi levada para um local seguro e os policiais decidiram procurar o corpo do homem pela manhã porque a área estava tomada pela neblina.

Na manhã de sábado os policiais entraram na mata e encontraram o corpo. Equipes da Polícia Nacional do Paraguai fazem buscas na região procurando pistas dos bandidos. De acordo com o MP paraguaio, Dilson foi morto a poucos quilômetros da sede da própria fazenda na zona rural de Capitán Bado. Questionado sobre a possibilidade do crime estar relacionado ao narcotráfico, o promotor disse que não pode confirmar, mas que a polícia paraguaia não descarta qualquer hipótese.

Helicóptero

A esposa do pecuarista brasileiro disse à polícia paraguaia que os bandidos atiraram no marido quando ouviram barulho de helicóptero.

De acordo com o promotor Hernán, a mulher relatou que quando ouviram o barulho do helicóptero, os sequestradores distraíram-se, momento em que ela e o capataz conseguiram fugir. Eles viram quando Dilson foi assassinado pelos bandidos com um tiro no rosto.

O resgate da mulher e do funcionário aconteceu ao escurecer e havia muita neblina no local. A polícia paraguaia não deu detalhes sobre onde foram encontrados nem como conseguiram escapar sem serem baleados.

