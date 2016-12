O Corredor de Los Pássaros Pintados, no Uruguay, é um cenário que atrai multidões. As águas termais, natureza e rica gastronomia dão o tom ao local

Por: Clarice Ledur/Especial O Sul

O Ministério do Turismo do Uruguai convidou um grupo de jornalistas de diferentes veículos para conhecer a região noroeste do país. É o chamado Corredor de Los Pájaros Pintados, que em tupi guarani quer dizer Uruguai, por onde circunda o rio que leva este nome. O cenário atrai a cada ano multidões de turistas, motivados pelas águas termais, natureza, rica gastronomia e serviços, que mais do que nunca traduzem a hospitalidade do povo uruguaio, tendo como pano de fundo o encantamento aos visitantes. Pelo Ministério do Turismo, acompanharam o grupo Amy Ucar, do Departamento de Difusion, e o jornalista e relações públicas Alejandro Malo.

O jornal O Sul marcou presença neste encontro e, em uma série de reportagens que iniciam hoje e se estendem até o final de semana, estará mostrando aos leitores um pouco das termas e demais atrações de Salto, Salto Grande e Paysandú, além das peculiaridades de Artigas, umas da portas que liga o país ao Brasil, tendo entre os principais símbolos da cidade e seu entorno as pedras preciosas, o agronegócio e o carnaval.

A viagem iniciou no dia 06 com saída de Porto Alegre a Uruguaiana pela Azul Linhas Aéreas e retorno dia 09 pelo mesmo trecho.

Altos del Arapey, águas termais e natureza em completo equilíbrio

Em Altos del Arapey, em Salto, no Uruguai, o governo local procurava petróleo em 1947. Ao realizar uma perfuração, encontrou um poço de águas termais que jorrava do chão a 39 graus. Foi o embrião de um projeto vencedor, que encabeça o turismo local. Arapey, o nome de um indígena que ocupava a região, dá o nome a dois hotéis que figuram na agenda turística do país, como um dos mais relevantes atrativos que a natureza oferece, as águas termais envoltas em uma infraestrutura irreparável. O Altos del Arapey Club de Golf & Hotel Termal, exibindo 5 estrelas, é um deles e foi construído há três anos e oferece 156 apartamentos, centro de convenções, clube de golfe com 18 buracos, SPA, passeios a cavalo, clube para crianças, academia completa, jogos, cinema, sala de leitura, entre outras opções, podendo abrigar cerca de 450 pessoas. Conta ainda com oito piscinas que permanecem abertas das 06h às 22h, em torno de muita área verde e é o único hotel do local a ter seu próprio poço de águas termais, com 970 metros de profundidade.

O gerente comercial e de marketing é Albérico Saldivia. Logo após a inauguração do complexo turístico ele foi convidado para assumir a gerência comercial e de marketing pela experiência adquirida junto aos segmentos de golfe e imobiliário em que atuava. Hoje, o seu desafio permanente é prospectar clientes da área corporativa para vivenciarem todo o mix de opções que o Altos de Arapey oferta. “Estamos em permanente contato com agências de viagens, operadoras e comunidade empresarial do Uruguai, Brasil e Argentina”. Ainda são os argentinos os visitantes em maior volume, até porque a cidade fronteiriça de Concórdia fica há 45 minutos de Salto. Outras cidades como Barra do Quaraí, Artigas, Rivera e Livramento respondem por um número expressivo, seguido do Rio Grande do Sul. Ele diz que divide seu tempo em viagens entre o hotel e Montevidéu, Buenos Aires, e Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, até porque, existe muita afinidade entre uruguaios e brasileiros, o que reforça os atrativos da região.

Encantar visitantes é a proposta do Altos del Arapey, com todos os serviços incluídos em sua diária, começando pela rica gastronomia que desfila em suas mesas, do café da manhã à noite. No perfil do público, as famílias lideram e durante o ano ainda o hotel oferece pacotes especiais para desfrute das crianças na faixa dos três aos 12 anos. Ocupando uma área de 70 hectares, os investimentos no hotel representaram algo em torno de 30 milhões de dólares aos proprietários, fazendeiros em São Pedro de Timote, região da pecuária uruguaia. Além dos diferenciais que traduzem a excelência do atendimento, o hotel também abriga iniciativas que entram para a sua história, como por exemplo, casamentos a beira das piscinas, rally 4 x 4, campeonato de golfe Johnny Walk Blue Lable, realizado recentemente, congresso de aeronáutica agrícola com 24 aviões que também nos últimos meses sobrevoaram o hotel , entre inúmeros outros eventos.

As águas e suas propriedades curativas

Existem dois tipos de águas termais pela origem geológica: as magmáticas e as telúricas, sendo as primeiras de temperaturas mais elevadas, ricas em arsênico, boro, bromo, cobre, fósforo e nitrogênio. Já as telúricas possuem menor quantidade de minério e contêm bicarbonatos, cloros, sal de cal, entre outros. Ambas são ionizadas, o que provoca relaxamento e bem estar ao corpo humano. A temperatura ajuda a dissolver e a eliminar toxinas do corpo, aumenta a oxigenação e em conseqüência o metabolismo, estimulando secreções do trato digestivo e do fígado, ajudando na digestão, com reflexos no funcionamento das glândulas endócrinas, sistema nervoso central, sistema imunológico, funções glandulares e pele.

Como Chegar em Arapey

As alternativas para quem quer chegar em Arapey podem ser diretamente de Montevidéu. São cerca de 400 quilômetros de carro até o noroeste do país. Mas já para quem parte do Rio Grande do Sul, a melhor opção, além do automóvel particular, é um vôo da Azul Linhas Aéreas que vai de Porto Alegre a Uruguaiana em 1h40 min. Depois, é só locar um automóvel ou caminhonete. Até a Barra do Quaraí são cerca de 70 quilômetros, onde podem ser realizadas compras em um free shop. A distância até Arapey é de mais 100 quilômetros, sendo que a estrada é excelente, sem pedágio e com uma paisagem encantadora, com muita vegetação e fazendas de gado.

viço

Como Chegar em Arapey

As alternativas para quem quer chegar em Arapey podem ser diretamente de Montevidéu. São cerca de 400 quilômetros de carro até o noroeste do país. Mas já para quem parte do Rio Grande do Sul, a melhor opção, além do automóvel particular, é um vôo da Azul Linhas Aéreas que vai de Porto Alegre a Uruguaiana em 1h40 min. Depois, é só locar um automóvel ou caminhonete. Até a Barra do Quaraí são cerca de 70 quilômetros, onde podem ser realizadas compras em um free shop. A distância até Arapey é de mais 100 quilômetros, sendo que a estrada é excelente, sem pedágio e com uma paisagem encantadora, com muita vegetação e fazendas de gado.

Serviço

Vôo Azul Linhas Aéreas ou através de pacotes com Azul Viagens (azulviagens.com.br) ou ainda através da Cativa Operadora e suas agências conveniadas.

Comentários