O craque Cristiano Ronaldo evitou falar sobre o seu futuro na seleção de Portugal

A derrota por 2 a 1 para o Uruguai, no último sábado (30), em Sochi, pode ter sido a última apresentação de Cristiano Ronaldo em um Mundial. Aos 33 anos, o astro do Real Madrid não sabe se terá condições físicas de continuar a ajudar a seleção de Portugal até o próximo Mundial, no Catar, em 2022.

“Não é o momento para falar do futuro de treinador, jogadores, de um ciclo da seleção. Mas tenho certeza absoluta que a seleção seguirá como uma das melhores do mundo com grandes jogadores. É um grupo fantástico, jovem, um grupo que tem uma ambição enorme para querer triunfar e, por isso, estou confiante, estou contente, porque sei que a seleção vai estar sempre na máxima força. “

Mesmo tendo visto Portugal cair ainda nas oitavas de final do Mundial, Cristiano Ronaldo garante que deixa a competição de cabeça erguida. O discurso, porém, não ganhava sustentação no semblante do craque, que deixou a zona mista visivelmente abatido com a derrota por 2 a 1 para o Uruguai.

“Gosto de trabalhar, trabalhar arduamente para que as coisas fluíssem bem. A organização surpreendeu pelo lado positivo. Acho que o torneio está muito bem estruturado, muita segurança. Saio daqui contente. As coisas não foram como queríamos, mas, a nível de segurança, muito boas. E, por isso, de cabeça erguida, porque Portugal vai continuar a ganhar coisas.”

O futuro do astro também foi comentado pelo treinador de Portugal. Ciente de que Cristiano Ronaldo terá idade avançada no Mundial do Catar, o treinador disse esperar que o atacante possa seguir com a seleção, principalmente para ajudar na reformulação do grupo.

Cristiano Ronaldo participou dos Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2018, mas teve o seu maior feito a serviço de Portugal em 2016, com a conquista da Eurocopa. Curiosamente, o jogador com quem dividiu o protagonismo no cenário mundial nos últimos anos, o meia argentino Lionel Messi, também foi eliminado nas oitavas de final do torneio realizado na Rússia no sábado (30), com uma derrota por 4 a 3 para a França de Mbappé.

De qualquer forma, Cristiano Ronaldo demonstrou estar satisfeito com a campanha lusitana no Mundial. Ele liderou a equipe que, no grupo B, empatou por 3 a 3 com a Espanha (com três gols dele), venceu o Marrocos por 1 a 0 (com um gol dele) e não foi além de um empate por 1 a 1 com o Irã. Contra o Uruguai, Portugal teve 61% de posse de bola, mas acabou derrotado com dois gols do atacante Cavani – o defensor brasileiro Pepe descontou.

“Portugal foi bem. Jogou melhor do que o Uruguai, mas o futebol é assim. Quem marca mais gols é que ganha. O Uruguai está de parabéns. Saímos de cabeça erguida, pois demos o nosso melhor. Como capitão, sinto-me orgulhoso da equipe e de todos que trabalharam arduamente conosco”, comentou Cristiano Ronaldo.

