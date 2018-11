O craque Cristiano Ronaldo ficou de fora da lista dos jogadores que foram convocados para defender a seleção de Portugal nos jogos contra Itália e Polônia na Liga das Nações

Para quem esperava o retorno de Cristiano Ronaldo à seleção de Portugal ainda em 2018, ele não vai acontecer. Isso porque, nesta quinta-feira (8), o treinador Fernando Santos anunciou a lista de atletas convocados para os jogos contra Itália e Polônia, em novembro, sem a presença do camisa sete e capitão. Como era esperado, o craque da Juventus deve voltar apenas no ano que vem e encontrará pela frente uma equipe lusa renovada.

Em relação à última lista, anunciada em outubro, Fernando Santos promoveu quatro retornos. André Gomes, recuperado de lesão, João Mário, Rafa, José Fonte e Raphael Guerreiro voltam aos atuais campeões europeus, enquanto Pedro Mendes, Kevin Rodrigues, Gedson Fernandes, Sérgio Oliveira e Hélder Costa ficam de fora. Nomes como Pepe e Rui Patrício também seguem na lista.

Sobre Cristiano Ronaldo, o comandante luso limitou-se a dizer que não sabe qual será o futuro do craque na seleção. A verdade, porém, é que a cada ausência aumentam os rumores quanto a uma suposta aposentadoria do camisa sete, que não veste a camisa de Portugal desde a Copa do Mundo. Na imprensa local, especula-se que a primeira convocação de 2019 será decisiva para a definição do futuro de CR7.

Com duas vitórias em dois jogos e seis pontos conquistados, Portugal ocupa a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações e precisa apenas de um empate contra a Itália, dia 17 de novembro, em Milão, para confirmar a classificação à fase de playoffs. Com um ponto, a Polônia, adversária da seleção lusa dia 20, em Guimarães, está eliminada e briga para não cair à Liga B.

Confira a lista

Goleiros: Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton); Defensores: Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Luís Neto (Zenit), Mário Rui (Nápoles), José Fonte (Lille), Pepe (Besiktas) e Rúben Dias (Benfica); Meio-campistas: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), André Gomes (Everton), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern), Rúben Neves (Wolverhampton), João Mário (Inter) e William Carvalho (Bétis); Atacantes: Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (RB Leipzig), Rafa Silva (SL Benfica), Éder (Lokomotiv Moscovo), Gonçalo Guedes (Valência) e André Silva (Sevilha).

