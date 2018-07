O craque Cristiano Ronaldo foi recebido por seus novos colegas na Juventus

Cristiano Ronaldo iniciou nesta segunda-feira (30) uma nova fase em sua carreira. Depois de nove anos no Real Madrid, o atacante português se apresentou à Juventus no centro de treinamentos do clube, em Turim (Itália), e foi recebido pela ala sul-americana do clube italiano: o brasileiro Douglas Costa, os argentinos Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín, o colombiano Cuadrado e o uruguaio Rodrigo Bentancur, que assim como Cristiano retornaram de férias um mês depois de deixarem a Copa do Mundo da Rússia.

O clube italiano divulgou imagens da chegada de seu novo astro ao centro de treinamento de Continassa, nos arredores de Turim. Cristiano apareceu no local em um carro particular e cumprimentou funcionários dando “boa tarde” em italiano.

O jogador passará as duas próximas semanas se preparando fisicamente e tecnicamente para a sua primeira temporada na equipe. Tanto que nem viajará aos Estados Unidos, onde grande parte do elenco realizará jogos amistosos de pré-temporada até o próximo final de semana.

A primeira partida oficial na temporada 2018/2019 está marcada para o dia 19 de agosto contra o Chievo Verona, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Mas Cristiano Ronaldo afirmou em sua apresentação que estrearia no dia 12, quando será realizado um amistoso entre os times A e B da Juventus — uma tradicional partida que faz parte da pré-temporada do clube, realizada na cidade de Villar Perosa.

Aumento de preços

A chegada de Cristiano Ronaldo ao futebol italiano pode enriquecer não apenas a Juventus. Com a possibilidade do craque português estrear oficialmente pela Velha Senhora no dia 19 de agosto, na abertura do Campeonato Italiano, o Chievo Verona, mandante da partida, aproveitou para aumentar o valor de seus ingressos

Comparando os preços dos ingressos da última partida entre Chievo e Juventus, a equipe da cidade de Verona aumentou o preço dos bilhetes entre 20 (R$ 87) e 50 euros (R$ 218). O ingresso mais barato para acompanhar a estreia do atacante português custa 50 euros (R$ 218), enquanto o torcedor que quiser sentar no lugar mais caro pagará 150 euros (R$ 655).

Ronaldo se juntou ao elenco da Juventus nesta segunda-feira (30) e, caso tenha condições, poderá estrear pela equipe no estádio Marcantonio Bentegodo. Em 1984, no mesmo estádio, Diego Maradona fez sua estreia como jogador do Napoli. A partida, no entanto, não terminou muito bem para o argentino, que foi derrotado por 3 a 1.

Contratado pela Juventus por cerca de 112 milhões de euros (R$ 489 milhões), Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid após o fim da Copa do Mundo. Pelo clube espanhol, CR7 colecionou títulos, entre eles quatro Liga dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18).

