O craque da seleção da França doa todo o seu salário de 90 mil reais por jogo no Mundial para a caridade

Mbappé tem apenas 19 anos, mas o coração parece de um experiente homem. Craque do Paris Saint-Germain e da da França, o jogador tem feito uma benfeitoria surpreendente durante este Mundial. Com um salário de 20 mil euros (cerca de R$ 90 mil) por cada jogo pela seleção francesa, o jovem está doando toda a remuneração às instituições de caridades do seu país. É o que revela o jornal L’Équipe.

A cada partida, Mbappé escolhe um local diferente para receber o dinheiro. Além disso, ele prometeu doar todos os seus bônus potenciais do Mundial para o Premiers de Cordées, uma organização que beneficia crianças com deficiências.

Voando

Mbappé apresentou o seu melhor futebol ao mundo. Se pairava alguma dúvida sobre a capacidade do jogador de 19 anos do Paris Saint Germain, foi dissipada nesse sábado. O francês, de ascendência camaronesa, desfilou seu futebol de técnica e velocidade na Rússia como se estivesse no Parque dos Príncipes, em Paris, ao marcar dois gols e fazer um azougue na zaga Argentina na Vitória por 4 a 3, na Arena Kazan. Seu talento continuará a serviço da copa nas quartas de final, em Nijni Novgorod.

A afirmação mundial do jovem francês aconteceu na presença de um dos maiores jogadores do futebol das últimas décadas. No dia em que pode ter feito seu último jogo em uma Copa, Messi viu Mbappé ser o protagonista da partida como o argentino já fora muitas vezes.

“Foi o melhor jogo da minha vida pela seleção. Foi num jogo de muita tensão que era de eliminação de Mundial”, disse na entrevista oficial obrigatória por ter sido eleito o melhor em campo. Foram uma das poucas palavras do atacante após a exibição de gala. Brigado com a imprensa francesa desde antes do Mundial por discordar das críticas ao seu futebol, ele usou a velocidade para passar a jato pela zona mista.

As descidas em velocidade do atacante enlouqueceram a defesa argentina. Uma delas, nas costas de Mascherano, rapidamente virou meme na internet. Ao time de Sampaoli restavam a vontade e o apoio vindo das arquibancadas, quase totalmente ocupada por argentinos.

O pênalti de Rojo em Mbappé foi o primeiro sinal de que o time, de média de idade de 30 anos, não suportaria o fôlego dos meninos franceses. E também foi um dos momentos que outro craque veio à memória de quem assistia à partida. Os lances de apuro técnico e os arranques quase que imediatamente lembraram o atacante Ronaldo no Mundial de 1998, na França. O técnico Didier Deschamps tratou de minimizar as comparações. Afinal, seu jovem talento tem apenas 19 anos e está em sua primeira Copa. “Acho que têm estilos diferentes. Não tem como comparar com o Ronaldo. Ele já tinha disputado uma Copa e era campeão do mundo. Não preciso comparar, já sou muito feliz com o que o Mbappé faz hoje”, afirmou o técnico. Outros jogadores fizeram o mesmo. Pogba, de 25 anos, sabe o que é ser elevado ao status de estrela tão jovem. Pede calma com o menino. “Ele ainda tem muita carreira pela frente. Não dá para querer comparar com alguém como Ronaldo”, disse.

