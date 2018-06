O craque Lionel Messi afirmou que a Argentina pode vencer “qualquer um” na Copa do Mundo

À vésperas da Copa do Mundo, o craque Lionel Messi afirmou, em entrevista ao jornal catalão “Mundo Deportivo”, que a Argentina “pode vencer qualquer um” na competição.

Messi foi o herói da classificação da Albiceleste para a Copa, após ter marcado três gols na partida decisiva contra o Equador nas Eliminatórias sul-americanas, e relembrou os momentos ruins enfrentados pelo futebol do país.

“Devemos ser realistas. Tivemos uma classificação complicada, o treinador mudou, o presidente da federação também mudou. Houve muitos problemas, e nos esforçamos para nos classificar. Agora temos de pensar em ir de partida em partida”, reforçou Messi.

O atacante de 30 anos também lamentou as finais que perdeu com a seleção argentina, na Copa de 2014, no Brasil, e nas últimas duas edições da Copa América. No entanto, Messi afirmou que se “enche de orgulho” em ver “tantas pessoas ao redor do mundo, mesmo sem serem argentinas”, que torcem para ele ser campeão.

O atacante ainda elogiou a qualidade das seleções que disputarão a competição, destacando os atacantes Neymar e Philippe Coutinho. Campeã das Copas de 1978 e 1986, a Argentina buscará seu tricampeonato mundial em 2018. Liderada por Messi, a Albiceleste está no grupo D, ao lado de Nigéria, Islândia e Croácia.

