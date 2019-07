O plantio de trigo já alcança quase 90% da área prevista para a safra deste ano no Rio Grande do Sul

Neste semana, o plantio de trigo no Rio Grande do Sul alcançou 88% da estimativa inicial, que aponta 739,4 mil hectares. O mais recente boletim informativo da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) aponta que 97% desse total está em germinação e desenvolvimento vegetativo. A cultura do cereal está em fase final de implantação na região de Ijuí, que representa a 30% da área cultivada no Estado e abrange Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, restando pequenas áreas a serem semeadas.

Na região de Santa Rosa, correspondente a 27% da área gaúcha de trigo e que corresponde à Fronteira Noroeste e Missões, o plantio está concluído. A chuva contribuiu para melhorar a germinação e a emergência das áreas recém-semeadas, pois algumas lavouras semeadas em junho tiveram dificuldade de germinar, devido à baixa umidade, resultando assim em uma população de plantas inferior ao recomendado. Com a previsão de sol e muito frio para os próximos dias, é provável a diminuição dos focos de pragas e doenças iniciais.

Os municípios de Tupanciretã (7 mil hectares), Júlio de Castilhos e Santiago (7 mil hectares), Capão do Cipó (5 mil hectares) e Jari (3 mil hectares) são responsáveis por 71% da área de trigo da região da Emater de Santa Maria, que representa 5,5% da área de trigo no Estado e engloba as regiões Central e Vale do Jaguari. Ali, o plantio avançou para 95% da área estimada (40,7 mil hectares). As baixas temperaturas favoreceram o desenvolvimento da cultura e parte já está iniciando o perfilhamento.

Aveia

Dentre as culturas de inverno, a segunda maior área cultivada no Rio Grande do Sul é de aveia branca – grão, que ocupa 299,8 mil hectares e tem produtividade estimada de 2,06 toneladas por hectare para esta safra. Na regional da Emater de Ijuí (37,1% da área do Estado), a cultura apresenta bom desenvolvimento vegetativo, evoluindo para o estágio reprodutivo. Já na regional de Santa Rosa (com 18,7% da área gaúcha), a aveia está em emergência e desenvolvimento vegetativo.

Canola



A área estimada com canola nesta safra deve atingir 32,7 mil hectares, com rendimento médio de 1,2 tolenada por hectare. Na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, dos 11,8 mil hectares cultivados, 46% estão em desenvolvimento vegetativo, 47% em floração e 7% em início de formação do grão. No geral, as lavouras apresentam bom aspecto de dossel e floração, favorecidas pelos dias de sol. Na próxima semana, a previsão de dias ensolarados e frios deve diminuir o ataque de doenças e pragas que tem prejudicado o desenvolvimento da cultura em algumas lavouras.

Cevada

A área destinada à cultura da cevada no Rio Grande do Sul será de 42,4 mil hectares, com rendimento de 2,07 toneladas por hectare. Na região de Ijuí (com 22,4% da área do Estado), que inclui Alto Jacuí, Celeiro e Noroeste Colonial, a cultura apresenta boa emergência e stand inicial de plantas satisfatório, bom desenvolvimento vegetativo e sanidade adequada.

Alho

Com clima favorável, os produtores realizam o plantio do alho, totalizando 80% da área para esta safra. Esse processo deve ser concluído ainda na primeira quinzena de julho. No Nordeste do Estado, principalmente em Ibiraiaras, a previsão é de manutenção de área cultivada, com possibilidade de pequeno incremento.

Batata

Nas regiões da Fronteira Noroeste e Missões, estão abertas as inscrições para aquisição de mudas tratadas e selecionadas junto aos escritórios municipais da Emater. A produção é destinada ao consumo familiar pelos agricultures, com venda do excedente em feiras do produtor.

No Planalto Médio, o clima se mostrou favorável à colheita. Aproximadamente 80% da safra já foi comercializada, sendo que o produto colhido apresentou boa qualidade. O preço por 50 quilos da batata branca varia entre R$ 120 e R$ 140, enquanto o da rosa fica de R$ 100 a R$ 110. Na região Sul, a safrinha da batata é colhida com bons índices de produtividade e o tubérculo é comercializado a R$ 140 a saca.

