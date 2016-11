A Operação Reis do Gado realizada pela Polícia Federal ontem no Tocantins, que enquadrou o atual (Marcelo Miranda) e o ex-governador (Siqueirinha Campos), é uma preparatória para coletar provas para cercar o curral inteiro: os federais vão deflagrar uma operação a partir de Santa Catarina, que passará pelo Paraná e chegará à Bahia. O alvo codinome Momô, marido de uma importante congressista, é suspeito de lavar dinheiro para empresários e políticos do grupo.

A boiada

Os codinomes dos alvos investigados são Vaca, Momô, Nariz, Pinguim e MR, irmão de um ex-governador. É sinal de que ontem a PF apenas abriu a porteira.

Lucro silencioso

As distribuidoras de combustíveis estão lucrando milhões com a (segunda) queda do preço pela Petrobras sem repassar ao consumidor. Perdemos nós, perde o Brasil.

Não deu

O ex-presidente da Câmara Federal Eduardo Cunha quer se safar do amigo-oculto de Curitiba do fim do ano. Tentou, mas o STJ negou ontem sua soltura.

Ai, meu bolso

Uma importante vitória da Advocacia-Geral da União, que vai dando facadas certeiras no saco bilionário dos enrolados da Operação Lava-Jato, com autorização da Justiça Federal no Paraná. A Odebrecht e a OAS, os maiores alvos, terão de pagar em conta judicial 3% do seu faturamento bruto mensal.

Chave do cofre

A AGU também conseguiu o bloqueio de bens da Odebrecht, OAS, Léo Pinheiro (ex-CEO da OAS) e Renato Duque (ex-diretor da Petrobras). Como diria Duque, na gravação feita pela Justiça, “Que País é esse?”. É o novo Brasil.

Som no caixa

Em tempos de crise, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) comemora. Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça obriga hotéis a pagarem direitos autorais por transmissões de rádio e TV nos quartos dos hóspedes.

Água no chope

Estava pronto o anúncio pomposo da primeira-dama, Marcela Temer, como madrinha do programa Bolsa Família. Mas a crise Geddel-Calero adiou a cerimônia.

Apelo popular…

A recomendação do Planalto é para que os ministros “disseminem” as ações do Governo em rádios e programas de apelo popular.

…conta sangria

Com o temor da reação das ruas às recentes trapalhadas do Governo, o presidente Michel Temer estuda intensificar campanhas publicitárias para tentar mostrar que, apesar de crise após crise, o Governo não está parado.

Comissão fragilizada

Apesar da resistência do presidente Mauro Menezes, parte dos conselheiros da Comissão de Ética Pública defende uma reunião antes da última, dia 14 de dezembro, para concluir a análise de processos abertos contra ministros.

Dia do Fico

Apesar de ser atacado e admitir que sua “isenção” foi colocada em xeque no caso Geddel, o conselheiro José Saraiva foi demovido por colegas da decisão de se afastar da Comissão de Ética. Recebeu também o apoio do presidente Mauro.

Blindagem

Partiu direto do gabinete do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a ordem para que líderes no Congresso evitem a aprovação da convocação de Geddel Lima em comissões da Câmara e do Senado. A meta é que a mídia e a oposição esqueçam a “crise Geddel antes do Natal”. Ano virado, com recesso, o Governo terá fôlego.

Ponto Final

“Não gosto de desrespeitar os mortos, mas as notas de autoridades sobre Fidel estão me irritando. Parecem falar de um santo. Poupem-nos!”

Da advogada Janaína Paschoal, uma das signatárias e ativista do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Comentários