O currículo do Doutor Bumbum cita um curso não concluído e duas pós-graduações não reconhecidas pelo Ministério da Educação: O médico foi preso após a morte de uma paciente no Rio

O site oficial do médico Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, é repleto de fotos de “antes e depois” de glúteos de pacientes e postagens que explicam as “técnicas de bioplastia trazidas de Hollywood”. Mas o trecho que fala do currículo é curto e sucinto – um parágrafo resume os três cursos de pós-graduação que atestariam a qualificação de Furtado para atuar com “medicina estética”.

“Médico, pós-graduado em dermatologia pela ISBRAE, modulação hormonal pela BARM, medicina estética pela ASIME, nutrologia e ortomolecular, estágio em medicina e fisiologia do esporte”, diz o site do Dr. Bumbum.

A BBC News Brasil checou se Furtado realmente fez esses cursos de pós-graduação e se as instituições mencionadas têm licença para atuar. O resultado: uma das instituições citadas afirma que Dr. Bumbum não concluiu o curso, e as outras duas não possuem credenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC) para oferecer pós-graduação.

Denis Furtado foi preso na quinta-feira (19) junto com a mãe, Maria de Fátima Barros. Os dois estavam foragidos desde o início da semana e eram procurados pela polícia. Furtado é investigado pela morte de uma de suas pacientes, a bancária Lilian Calixto, de 46 anos, após um procedimento estético de preenchimento dos glúteos.

A suspeita é de que ela tenha sofrido uma embolia pulmonar por conta do uso excessivo de PMMA (polimetilmetacrilato). A substância, composta por microesferas de um material parecido com plástico, é aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas é indicada somente para uso em pequenas quantidades.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o PMMA não deve ser usado para preenchimento de glúteo.

“Era uma substância pensada para usar em pequenas quantidades, normalmente na face. Mas começaram a aplicar no bumbum. Para ter efeito, injetam no músculo, e o músculo tem vasos sanguíneos. Se injetar dentro do vaso, a substância pode ir para a corrente sanguínea e você pode ter AVC ou embolia pulmonar”, explicou à BBC News Brasil o médico Sergio Bocardo, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e chefe de cirurgia plástica do Hospital Ipanema, no Rio de Janeiro.

A BBC News Brasil tentou contato com a advogada de Denis Furtado, mas não obteve resposta. Em vídeo postado no seu perfil de Instagram, que tem mais de 650 mil seguidores, Furtado diz ter feito mais de 9 mil bioplastias – intervenções à base de injeções para remodelar o corpo.

Mas as evidências mostram que toda essa experiência prática não veio acompanhada de cursos de especialização reconhecidos pelo MEC ou pelas sociedades de cirurgia plástica ou dermatologia, por mais que ele se apresente no site pessoal como tendo cursado três pós-graduações.

O Ministério da Educação diz que apenas instituições de ensino superior credenciadas podem oferecer cursos de pós-graduação. Mesmo assim, esses cursos em si não servem como atestado de especialização em áreas da medicina.

Para se dizer especialista em cirurgia plástica, por exemplo, é preciso fazer três anos de residência em cirurgia geral e outros dois em cirurgia plástica. Depois, o médico passa por uma prova oral e escrita, para então receber o título de cirurgião plástico, segundo informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Para ser dermatologista, também é preciso fazer residência ou especialização nessa área e passar por uma prova da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Das três instituições citadas por Furtado no currículo, apenas a ISBRAE (Instituição Brasileira de Ensino) pode oferecer curso de pós-graduação por ter parceria com uma faculdade, a INCISA.

Mas o ISBRAE informou à BBC News Brasil que Furtado começou a pós-graduação em dermatologia e não terminou.

O MEC informou que as outras duas instituições mencionadas – BARM e ASIME – não são reconhecidas como instituições de ensino superior.

A bioplastia que levou Lilian a óbito foi realizada no apartamento dele, na Barra da Tijuca. Calixto teria passado mal algumas horas depois e foi levada ao hospital Barra D’Or pelo próprio Furtado, no sábado à noite. No domingo, ela morreu.

Em um vídeo postado nas redes sociais antes de ser preso, Furtado se diz alvo de “injustiça”. “É um mistério a causa da morte, mas é uma injustiça o que estão falando de mim. É uma injustiça falarem que eu não sou médico, eu tenho CRM ativo. É uma injustiça dizerem que é um procedimento que não é habilitado”, afirmou.

Deixe seu comentário: