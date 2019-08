O Daer retomou a construção do trevo de acesso ao bairro Forqueta na rodovia ERS-122, em Caxias do Sul

Uma equipe do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) retomou a construção do trevo de acesso ao bairro Forqueta, na rodovia ERS-122, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Conforme a autarquia, vinculada à Selt (Secretaria de Logística e Transportes), falta concluir 30% da obra, o que deve acontecer em cerca de um mês, se as condições climáticas não interferirem.

“Agora partimos para as etapas finais, que consistem na execução da pavimentação, meio-fio de concreto e sinalização”, detalha o diretor-geral do órgão, Sívori Sarti. Ainda segundo ele, o investimento é de aproximadamente R$ 600 mil, com recursos provenientes do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul.

Já o secretário Juvir Costella chama a atenção para a importância logística da iniciativa: “Ofereceremos um acesso mais seguro a quem precisa se deslocar não apenas para Caxias como também para Farroupilha e Flores da Cunha. Com o trevo concluído, conseguiremos melhorar o fluxo de veículos na estrada, evitando o congestionamento nos horários de pico”.

Os serviços na ERS-122, na Serra, integram as ações do Plano de Obras 2019, anunciado em junho pelo governador Eduardo Leite. O pacote de investimentos nas rodovias estaduais soma R$ 301 milhões. A maior parte (R$ 170 milhões) desse montante é oriunda do Tesouro do Estado e da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).

O valor será utilizado para recuperar estradas e concluir pontes e acessos municipais nas 17 superintendências regionais do Daer. Outros R$ 131 milhões, financiados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), serão destinados à conclusão da ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Nova Petrópolis

Em Nova Petrópolis, também na Serra, o Daer finalizou a recuperação da VRS-827, conhecida como “Estrada de Linha Temerária”. Incluída no Plano de Obras de 2019 do Executivo estadual, a rodovia recebeu um investimento de R$ 2,5 milhões. “Resgatamos as condições de trafegabilidade de um importante caminho entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul”, enalteceu o secretário Juvir Costella.

Ainda segundo ele, a conclusão também favorece os produtores de hortifrutigranjeiros, que necessitam da estrada para o escoamento da safra. Já o diretor-geral do Daer acrescentou que o serviço foi realizado por meio do Contrato de Conserva de Rodovias Pavimentadas da 2ª Superintendência Regional da autarquia, de Bento Gonçalves.

Além das melhorias na pavimentação, houve a limpeza dos dispositivos de drenagem e a execução de bueiros e valetas. Os trabalhos foram concluídos com a sinalização do trecho. “A restauração oferece as condições de trânsito que o Daer considera ideais, oferecendo um deslocamento seguro”, frisou Sívori Sarti.

(Marcello Campos)

