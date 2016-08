O delicioso mundo da gastronomia é tema do Happy Total

O próximo Happy Total promete estar ainda mais gostoso. A comunicadora Tânia Carvalho vai falar de gastronomia e profissão com três convidadas conhecidas do grande público. Laura Bier Moreira, que ganhou milhares de seguidores nas redes sociais e a simpatia de fãs ao lançar suas @roubadinhas, vai falar sobre a plataforma digital criada em 2013 onde seu lifestyle é a fórmula do sucesso. A empresária conquistou mercado ao mostrar como é possível ter uma vida saudável e divertida, desfrutando delícias saborosas e praticando esporte com equilíbrio e muita endorfina.

O interesse pelo tema também entrou na vida da jornalista Sara Bodowsky, autora do blog Roteiros da Sara, onde traz dicas de viagens, enologia e gastronomia, além de fazer comentários sobre o assunto em programas de rádio em que participa. A convidada vai abordar os prazeres da boa mesa aliados ao prazer do turismo, duas paixões de muita gente. Os aspectos emocionais e as lembranças proporcionadas pela culinária conhecida como Confort Food é pauta de Bárbara Pustai. Com planos de abrir a própria confeitaria, a também jornalista ganhou espaço no universo das “gordices”, como se refere, ao criar o blog O Mundo na Cozinha.

Para ninguém sair do Happy Total com água na boca, a 4a edição do evento produzido pela UP Time Comunicação ganhou a parceria do Beta Food, espaço de gastronomia localizado no Nós Coworking, da vinícola Aurora e da loja Mundo Verde do Shopping Total. Apoio que dará ainda mais sabor ao evento. O Happy Total O Mundo da Gastronomia acontece na próxima quarta-feira, 31 de agosto, às 19h, no Shopping Total, e a entrada é franca.

