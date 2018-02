O DEM já não quer embarcar em eventual candidatura de Luciano Huck à Presidência da República

O DEM não topa mais embarcar numa eventual candidatura de Luciano Huck, costurada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Um dos nomes cogitados para vice do apresentador era o do ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM-PR). Questionado sobre a possibilidade de o DEM indicar o vice de Huck, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), diz: Gosto do Luciano. Em dezembro, as portas estavam abertas para ele se filiar ao partido e ser nosso candidato. Mas ele afirmou que não concorreria. O DEM buscou alternativa. E terá candidato próprio. A legenda deve lançar o próprio Maia.

Sem o DEM, restaria a Huck o PPS, o que daria a ele pouco tempo de TV na propaganda eleitoral.

Chance

Huck diz não ser candidato. Seus aliados só viam chance de ele voltar atrás na decisão se Lula estivesse inelegível, já que pesquisas mostram que o apresentador apela ao perfil associado ao do eleitor do petista – no Datafolha ele herdou 8% desse grupo, mas há ainda um terço dele sem candidato.

Isso foi virtualmente garantido pela condenação do petista em segunda instância por corrupção. Após o carnaval, receberá uma grande pesquisa nacional, qualitativa e quantitativa, buscando esmiuçar o perfil do eleitorado que está disposto a votar num “outsider” em outubro e também estabelecer seus pontos fracos.

A expectativa de seus aliados é de que ele ao menos sinalize sua intenção internamente, apesar de sua intenção inicial de deixar tudo para abril -quando acaba o prazo legal para o apresentador se filiar a algum partido a tempo de concorrer.

Alguns dos seus apoiadores, notadamente dentro do movimento Agora!, gostariam de ver a situação resolvida logo para poderem associar-se a uma sigla visando a eleição ao Congresso.

Hoje o porto de destino mais provável é o PPS, que tem conversas adiantadas tanto com Huck, que faz parte do Agora!, quanto com integrantes do próprio grupo de fomento à conscientização política na sociedade.

