O departamento de Comércio dos Estados Unidos confundiu Brasília com Buenos Aires

Dois dias de permanência em Brasília (DF) não foram suficientes para a equipe do secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, aprender que a cidade é a capital do Brasil. Na tarde desta quinta-feira (1°), na capa do site do Departamento de Comércio dos EUA, o título seguido pelo discurso de Ross, cujo tema foi a reconstrução da Venezuela, falava que o secretário teve um café da manhã, nesta quinta-feira, em Buenos Aires, na Argentina. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

Wilbur Ross começou sua viagem ao Brasil por São Paulo, onde se reuniu com empresários. Na quarta-feira (31), foi recebido, em encontros separados, pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na ocasião, foram lançadas as negociações para um acordo de livre comércio entre Brasil e EUA

Nesta quinta-feira, Ross fez um discurso abordando um amplo plano de recuperação da Venezuela, na hipótese de o chavista Nicolás Maduro deixar o poder. O programa seria executado pelo líder da oposição e presidente autoproclamado do país, Juan Guaidó. Entre as medidas, está a liberalização da exploração de recursos naturais como petróleo, óleo, mineração e ouro venezuelanos.

Projetos de infraestrutura

Wilbur Ross disse que as empresas norte-americanas querem ampliar a participação em projetos de infraestrutura da América Latina e, em especial, no Brasil. Em discurso a empresários latino-americanos, Ross se disse impressionado com os planos do Ministério da Infraestrutura brasileiro para o setor.

“Encontrei hoje o ministro da Infraestrutura [Tarcísio Freitas] e fiquei impressionado com os detalhes de planos que em breve serão apresentados. O governo [brasileiro] está se movendo. Penso que isso é muito importante para quem está preocupado em fazer investimentos aqui. Eu estaria menos tenso aqui no Brasil do que em alguns outros lugares”, disse Ross, ao participar do Fórum Anual de Liderança em Infraestrutura da América Latina, em Brasília.

De acordo com o secretário, o Departamento do Comércio dos EUA vem apoiando as empresas de seu país com a ajuda de equipes de negócios instaladas em pontos estratégicos do Brasil. “Há planos para uma missão de comércio no setor de portos e rodovias. Para tanto, nossas empresas querem [primeiro] aprender mais sobre os projetos e licitações nesses setores”, afirmou.

“Os EUA desejam ser parceiros preferenciais dos projetos [de infraestrutura] na América Latina. Nossas empresas oferecem expertise, inovações, integridade e demanda de valor para oportunidades em infraestruturas cruciais”, completou.

Por meio de nota, o Ministério da Infraestrutura informou que, durante o encontro com Ross, foi apresentada uma carteira com os principais projetos para investimentos privados em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, com destaque para 41 concessões de aeroportos previstas; leilões, arrendamentos e desestatizações de terminais portuários; e planos para concessões do setor ferroviário, que tiveram início com a assinatura do contrato da Ferrovia Norte-Sul, em Anápolis (GO).

