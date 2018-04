O deputado cassado Eduardo Cunha disse que a “medida provisória dos Portos” tinha como objetivo beneficiar a empreiteira Odebrecht

Apesar de preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB-RJ) mantém a postura de “atirador”. Em uma carta divulgada nessa terça-feira por meio de interlocutores, negou ter atuado na aprovação da chamada “medida provisória dos Portos” a pedido de Michel Temer. Ainda segundo ele, quem acabou se beneficiado da medida foi o grupo Odebrecht.

“Como já declarei em depoimento à 10ª Vara Federal de Brasília, sobre a delação de Lúcio Funaro [apontado como operador de propinas do MDB], a medida provisória foi editada para beneficiar a Odebrecht”, afirmou em um dos 11 itens da mensagem escrita na cadeia, onde está desde outubro de 2016 por corrupção passiva lavagem de dinheiro e evasão de divisas no âmbito da Operação Lava-Jato – um mês antes, ele teve o seu mandato cassado pelo Legislativo.

O texto começa dizendo que “é mentirosa a versão da delação premiada do senhor Funaro, com o qual jamais falei sobre o assunto”. No parágrafo seguinte, assegura que “jamais o então vice-presidente Michel Temer me solicitou qualquer assunto sobre esse documento”.

As investigações do MPF (Ministério Público Federal) apontam que o Grupo Libra, um dos alvos da Operação Skala da PF (Polícia Federal) – deflagrada na última quinta-feira e que levou à prisão de empresários e amigos do presidente Michel Temer – se beneficiou de mudança na MP, também conhecida como “Decreto dos Portos”.

Manobra

Investigadores suspeitam que Cunha manobrou para incluir uma emenda na medida provisória, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela então presidenta Dilma Rousseff. Com isso, o grupo Libra conseguiu renovar a sua concessão no porto de Santos (SP) mesmo tendo uma dívida milionária com a União.

A emenda permitiu que a renovação de concessão proposta pela MP pudesse ser feita por empresas que tinham débito com a União desde que os grupos econômicos se submetessem a resolver a dívida em uma câmara de arbitragem. O texto original do governo vedava a renovação para os devedores.

A versão foi confirmada em acordo de delação premiada de Funaro. O operador de propinas disse que a permissão da renovação via arbitragem foi feita com participação de Cunha e a pedido de Temer. “Essa MP foi feita para reforma do setor portuário e ela ia trazer um grande prejuízo para o grupo Libra, que é um grupo aliado de Cunha e, por consequência, de Michel Temer, porque é um dos grandes doadores das campanhas de Michel Temer”, frisou Funaro.

A Odebrecht não comentou as acusações de Cunha e informou que colabora com a Justiça. A empreiteira foi sócia da Embraport, terminal portuário do Porto de Santos. Até 2012, terminais privados não podiam operar carga de terceiros. Com a MP 595/12, mencionada pelo emedebista preso, o impedimento acabou, beneficiando a Embraport. A MP foi aprovada e se transformou na Lei 12.815/13. Um mês depois, o terminal da Odebrecht começou a operar.

Na carta divulgada nessa terça-feira, Cunha acusou Funaro de mentir e que a emenda que permite arbitragem para empresas devedoras foi sugerida, segundo ele, pelo deputado Luiz Sérgio (PT-RS). Ainda de acordo com a versão do deputado cassado, a lei acabou beneficiando o governo, pois o poupou de “anos de discussão judicial” com as empresas que tinham débitos.

“A referida arbitragem, sancionada pelo Governo, foi um benefício ao próprio Governo, já que ao contrário do veiculado, a restrição prevista no Art. 6 da Lei 12815, se daria somente após a declaração da inadimplência em discussão final, o que poderia levar anos de discussão judicial e não impedindo as renovações nesse período” disse Cunha.

