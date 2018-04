Paulo Maluf agora está preso na sua própria mansão e é vizinho dos donos da JBS/Friboi, Joesley e Wesley Batista

Depois de três meses na Papuda, o deputado federal afastado Paulo Maluf (PP-SP) começou a cumprir prisão domiciliar em sua ampla mansão nos Jardins, zona nobre de São Paulo. O parlamentar recebeu alta do hospital onde estava internado desde quarta-feira (28) e seguiu de Brasília (DF) a São Paulo em um jatinho particular, acompanhado de um médico. Ele chegou em casa às 14h14min de sexta-feira (30) um Chrysler preto, sem dar declarações à imprensa.

Sérgio Nahas, médico particular de Mafuf, e o advogado Jorge Nemr acompanharam o deslocamento do deputado. “Ele ainda está debilitado. O ideal seria que ele fosse diretamente ao hospital para exames. Isto será requisitado ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao juiz responsável pela execução penal”, informou a defesa, por meio de nota.

Pouco antes da chegada de Maluf em casa, uma cesta de frutas foi entregue no local. A movimentação no imóvel foi intensa no começo da tarde, com a entrada constante de carros.

Maluf estava preso desde 22 de dezembro no Complexo da Papuda, no Distrito Federal, por causa de um processo em que é acusado de desviar recursos das obras da avenida Água Espraia quando era prefeito de São Paulo (1993-1996). O ministro do STF Dias Toffoli, concedeu o direito de Maluf cumprir prisão domiciliar por causa de problemas de saúde.

Na madrugada da última quarta-feira, Maluf foi internado em Brasília com fortes dores nas costas em função da pressão na coluna vertebral. Ele não estaria conseguindo andar nem ficar em pé. O hospital informou que a ressonância mostrou que o parlamentar tem estenose de canal (pressão sobre a medula espinhal e os nervos da coluna), com compressão das estruturas nervosas na região das vértebras L3/L4 e L4/L5.

De acordo com o boletim médico, Maluf “acordou apresentando melhora significativa do quadro álgico lombar irradiado”. Na quinta-feira (29) ele fez exames de tomografia de tórax e abdômen, sendo “evidenciado um processo infeccioso no pulmão esquerdo”.

“O paciente no momento encontra estável, porém tem indicação de continuidade do tratamento e realização de novos exames”, dizia o boletim assinado pelo diretor técnico do Hospital Home, Cícero Dantas Neto.

Graças à decisão de Toffoli, Maluf trocou uma cela de 30 metros quadrados por sua ampla casa, onde se orgulha de viver há mais de 50 anos. O imóvel tem fachada amarela e um amplo jardim na entrada principal, além de uma adega famosa pela qualidade dos vinhos.

Apesar de ter deixado a prisão, o deputado afastado não deixará de ter por perto pessoas que tiveram recentemente problemas com a Justiça. A casa do empresário Joesley Batista, da J&F, fica a 700 metros de distância da mansão de Maluf. A do irmão dele, Wesley, a cerca de 1 quilômetro.

Os dois também deixaram a cadeia recentemente, mas, ao contrário de Maluf, não estão formalmente em prisão domiciliar. Aos irmãos Batista foi determinado o cumprimento de medidas cautelares, como a entrega de passaporte e a necessidade de se apresentar semanalmente à Justiça. Também fazem parte da vizinhança empresários como Flávio Rocha, da Riachuelo, que mora na rua de trás, e, um pouco mais longe, o atual prefeito de São Paulo, João Doria.

