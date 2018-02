O deputado federal e pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro foi a estrela de um evento da elite do mercado financeiro em São Paulo

O pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (atualmente no PSC) foi a estrela de um evento da elite do mercado financeiro na terça-feria (06), em São Paulo. O deputado federal falou durante mais de uma hora em um almoço que fechou o primeiro dia do 19º CEO Conference, encontro de banqueiros, investidores e correlatos organizado pelo banco BTG Pactual.

Segundo presentes no encontro, fechado para a imprensa, Bolsonaro foi confrontado com perguntas sobre o seu histórico intervencionista, o seu suposto desconhecimento da economia, o crescimento do patrimônio da sua família e a governabilidade em caso de eleição. O parlamentar defendeu uma pauta econômica híbrida, liberal ao pedir uma reforma da Previdência gradual e estatista ao criticar a presença da China em negócios de mineração.

Arrancou risadas da plateia ao falar sobre economia lembrando que a petista Dilma Rousseff, que presidiu o País sob uma forte recessão, tinha formação na área. Suas respostas seguiam padrão adversativo: questionado sobre como lidar com o Congresso, perguntava se era possível continuar com o presidencialismo de coalizão em vigor no País.

Pontuou o discurso com questões sobre segurança pública e valores. Ao acabar, foi aplaudido de pé e demorou cerca de meia hora para conseguir sair do salão, parando para selfies no Hotel Hyatt. O evento foi aberto pelo ministro Fernando Coelho Filho (Minas e Energia) e teve uma mesa à parte com outro presidenciável, o ex-banqueiro João Amoêdo (Novo).

Segundo a mais recente pesquisa Datafolha, se a candidatura de Lula (PT) for impedida pela Justiça com base na Lei da Ficha Limpa, Bolsonaro lidera todos os cenários do levantamento. Nenhum dos candidatos que dividem o pelotão do segundo lugar, como Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Luciano Huck (sem partido), estava presente para falar com os cerca de 2,5 mil convidados do evento.

Nesta quarta-feira (07), falam outros dois nomes que circulam abaixo de 3% das intenções de voto na corrida presidencial: o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A ausência mais comentada foi a de Alckmin, governador paulista que vem tendo dificuldades para unir o PSDB e outras agremiações. Ele circula bem no empresariado, mas não é visto como um nome que agrada especialmente o mercado – uma de suas inflexões retóricas para a campanha foi a de relativizar o peso institucional do setor, ressalvando a necessidade do Estado.

Nesse sentido, a presença de Bolsonaro, que historicamente abraça uma agenda fortemente estatista, chamou a atenção na plateia. Um de seus principais articuladores, o filho e deputado federal Eduardo, estava presente e busca vender a imagem do pai como um defensor do livre mercado.

O presidenciável está convencido de que precisa profissionalizar a estrutura de sua campanha para ultrapassar o que considera um teto em suas intenções de voto. Sem tempo de TV suficiente e dinheiro de fundo partidário, ele pretende investir em marketing digital e trabalhar para “polir” sua imagem.

