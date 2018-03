O deputado Jair Bolsonaro critica a imprensa e insiste em não comentar o assassinato da vereadora Marielle Franco, que denunciava abusos cometidos por policiais

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou nessa terça-feira que vai continuar em silêncio sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), ocorrido no Rio de Janeiro ha uma semana. A atuação dela era marcada por pautas como a denúncia de excessos cometidos por agentes da segurança pública.

Em mais uma de suas declarações polêmicas, ele aproveitou o momento para reclamara da imprensa. O parlamentar e ex-militar disse que já foi a mais de 20 sepultamentos de policiais militares nos últimos meses e nenhum jornalista criticou os demais presidenciáveis por não terem comparecido a essas cerimônias nem feito declarações sobre os homicídios dos quais os PMs foram vítimas.

“Nenhum presidenciável foi aos enterros dos policiais militares e mesmo assim vocês não deram ‘porrada’ neles como dão em mim”, protestou. “Eu vou me manter silente [sobre o caso Marielle]”, argumentou.

Bolsonaro, no entanto, não economizou palavras para comentar a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, além de condenar a falta de repasses do governo federal.

“Eu não queria estar na pele do general”, bradou o deputado, referindo-se ao interventor federal, Braga Netto. “Ele disse que precisa de R$ 3,1 bilhões para a intervenção e o presidente Michel Temer só vai liberar R$ 1 bilhão, não é isso? Então essa intervenção do governo federal é política.”

O presidenciável acrescentou que, se estivesse no Palácio do Planalto, faria a intervenção de forma diferente: “O cara [Temer] decidiu essa intervenção no meio do carnaval e nenhum chefe militar foi consultado. Teria que ser feito um planejamento de pelo menos 30 dias antes e anunciar a medida. Mas um planejamento reservado, sem estardalhaço e não no meio do carnaval, por falta de matéria na mídia, sendo anunciado desta forma. Agora, não sabemos o que pode acontecer”.

“Retaguarda jurídica”

Ainda segundo a avaliação de Bolsonaro, a intervenção era justificável pelo nível de violência no Rio de Janeiro e também em outros Estados. “Mas a violência não se combate com medidas paliativas, sem dar poder de polícia ao Exército, dentre outras coisas”, defendeu. “Eu jamais colocaria as Forças Armadas no combate à criminalidade sem dar a elas uma “retaguarda jurídica”.

Ele quis dizer, com isso, que seria necessária alguma espécie de proteção para militares que matarem civis em um processo como o de intervenção. Ele acredita que a PM também daria conta de resolver o problema da criminalidade no Rio se contasse com essa salvaguarda.

“Do jeito que está, um soldado de 21 anos vai acabar no banco dos réus, condenado a 20 anos de prisão por ter trocado tiros com marginais durante a madrugada”, criticou. “O policial e o militar precisam de liberdade para trabalhar. Em guerra, os dois lados atiram. Você está em guerra, mas na hora de dar poder ao lado de cá não pode!”

Deixe seu comentário: