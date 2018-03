O deputado Rodrigo Maia não será candidato do governo, disse o novo presidente do DEM

O novo presidente do DEM, ACM Neto, afirmou que a candidatura de Rodrigo Maia (RJ) ao Palácio do Planalto “não será uma candidatura de governo”. O prefeito de Salvador fez a manifestação pública mais enfática sobre o distanciamento que seu partido adota em relação a Michel Temer.

ACM assume o comando nacional do DEM nesta quinta-feira (8), em convenção que lançará o nome de Maia à Presidência. A candidatura é encarada com ceticismo até por aliados, mas a sigla pretende manter seu nome na disputa pelo menos até junho. “Não temos nada a perder”, declara.

O novo presidente do DEM afirma que o partido participou de um momento de transição e indica que a parceria com Temer “se encerra em 2018”. ACM busca readequar a imagem da sigla, amenizar posições conservadoras e fazer acenos a programas sociais. “Um governo do DEM jamais acabaria com o Bolsa Família.”

A seguir, os principais trechos da entrevista:

1. O DEM recuperou força, mas ainda é um partido com poucos personagens de projeção nacional. Por que lançar um candidato a presidente agora?

O partido teve coragem de remar contra a maré para manter seus princípios. Isso nos custou. Perdemos deputados, senadores, governadores. Agora, oferecemos um projeto de médio e longo prazo, que passa por disputar a Presidência da República. Vivemos experiências que nos habilitam a pensar em um salto maior.

2. Mas o pré-candidato do DEM, Rodrigo Maia, tem 1% nas pesquisas. Esse projeto não pode desgastar o partido?

Não. Nós não temos nada a perder. A eleição presidencial está completamente aberta. O Brasil quer uma mensagem nova, não quer ser refém de uma polarização entre PSDB e PT. Quando a crise se impôs, Rodrigo cresceu como presidente da Câmara. As melhoras nos indicadores do País derivam do apoio do Congresso à agenda econômica. Nosso compromisso jamais foi firmado com o governo.

3. Mas ele tem viabilidade eleitoral?

Para ser competitivo, a base de largada é ter suporte político-partidário, algo que ele vem construindo com competência. As eleições ficaram mais curtas. As convenções podem acontecer até agosto, então o prazo de analisar a viabilidade real de uma candidatura é próximo desse período. Não imagino nada anterior a fim de junho. Não vamos brincar de fazer política ou de ter candidato a presidente.

4. Há resistência à candidatura de Geraldo Alckmin?

O PSDB tem legitimidade em apresentar seu candidato e nós também. Não deixaremos de dialogar. Quem sabe a candidatura de Rodrigo não toma corpo e a gente não tem condições de trazer o PSDB para apoiá-la.

5. O DEM pode ter uma candidatura com o apoio do governo Temer?

Não penso que nossa candidatura deva ser uma candidatura de governo. Quando o presidente assumiu, ele deixou claro que seu desejo era fazer uma transição. Em nenhum momento, ele se colocou como candidato.

6. O DEM apoiou o impeachment de Dilma, integrou a base de Temer e assumiu cargos públicos. Como justifica a discussão de afastamento do governo?

Vamos discutir internamente qual será a diretriz do partido. Não vejo disposição do DEM em ir para a oposição. Seria um movimento difícil de ser justificado. Agora, se o partido vai preferir ter mais liberdade e estar à vontade para construir seu pacto eleitoral, não posso antecipar. O DEM não participou do governo atrás de cargos.

7. Em janeiro, Rodrigo Maia disse que o Bolsa Família escraviza as pessoas. O que o DEM pensa do programa?

Somos favoráveis ao Bolsa Família e, em Salvador, nós ampliamos o cadastro. Os programas sociais precisam ser repensados, mas temos que reconhecer a miséria em que vive uma parcela importante da população. Um governo do DEM jamais acabaria com o Bolsa Família.

8. A corrida presidencial tem um polo consolidado à direita, com Jair Bolsonaro. Como o DEM se diferencia de suas posições?

O DEM se refunda agora afirmando claramente que é um partido de centro. Significa ser um partido mais moderado, equilibrado. O Bolsonaro tem o direito de militar na direita, como [Guilherme] Boulos tem o direito de militar na esquerda. Eu continuarei no centro, aberto ao diálogo.

9. O DEM pretende assumir posições claras sobre temas como descriminalização do aborto e cotas raciais?

Nenhum partido tem unanimidade de pensamento. Se alguém defende uma bandeira, não significa que seja o pensamento do partido. O pensamento majoritário do DEM é favorável às cotas. E nosso pensamento em relação ao aborto não vai mudar: somos favoráveis ao entendimento que já existe na lei. O partido hoje, inegavelmente, tem um olhar mais voltado para o social do que há 20 anos.

10. Defende a privatização de estatais como Petrobras, Banco do Brasil e Caixa?

Empresas públicas estratégicas não podem ser objeto da disputa ideológica. A ótica da decisão não pode ser o interesse do mercado ou exclusivamente a procura pelo equilíbrio fiscal.

Deixe seu comentário: