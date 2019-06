O deslizamento de uma rocha mata duas meninas brasileiras no Chile

Um deslizamento de rocha matou duas meninas brasileiras no Chile, informou a polícia local nesta segunda-feira (3). Khálida Trabulsi Lisboa, de 3 anos, e Isadora Bringel, de 7 anos, morreram depois de serem atingidas pela rocha, que se desprendeu de uma das montanhas nas imediações da barragem de El Yeso, um ponto turístico na Cordilheira dos Andes na região metropolitana de Santiago.

As identidades das meninas, que são do Maranhão, foram confirmadas pela polícia chilena e a esposa do avô de Khálida. Também de acordo com essa familiar, as duas famílias eram amigas e passeavam no Chile. As crianças estudavam na mesma escola em Bacabal (MA).

Segundo relatos preliminares, o ônibus onde estavam as duas meninas ultrapassou uma barreira que impede a passagem justamente por risco de deslizamento. Os turistas, então, começaram a caminhar por essa área quando a rocha se desprendeu e atingiu as brasileiras.

Por isso, afirmou a governadora da província de Cordillera, Mireya Chocair, a operadora de turismo responsável pelo passeio tem responsabilidade sobre o incidente. O nome da empresa não foi divulgado.

“Há sinalização, os guias de turismo sabem como funciona, o município está em contato constante com as agências. Há normas claras no lugar e são de conhecimento público”, ressaltou a governadora.

Segundo a rede de televisão T13, Khálida, de 3 anos, morreu no local. Isadora, de 7 anos, foi levada de helicóptero a um centro médico, mas não resistiu aos ferimentos.

O consulado do Brasil no Chile informou que uma equipe do consulado está a caminho do local do acidente para prestar assistência às famílias.

Morte de brasileiros em apartamento

Em 22 de maio, seis turistas brasileiros foram encontrados mortos em um apartamento de Santiago por intoxicação por monóxido de carbono. As famílias estavam no Chile para comemorar o aniversário de uma adolescente, também vítima. Os corpos chegaram a Santa Catarina na noite desta segunda-feira (3).

O velório está programado para ocorrer nesta terça-feira (4) a partir das 8h30min e será aberto ao público no ginásio de esportes da Universidade do Vale do Itajaí (Univalli), em Biguaçu, na Grande Florianópolis. O enterro será realizado às 16h, no Cemitério de São Miguel, na mesma cidade.

Na sexta-feira (31), foi divulgado um laudo emitido pelas autoridades chilenas com a causa das mortes por intoxicação por monóxido de carbono, segundo informou o advogado.

