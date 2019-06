O desmatamento é a questão ambiental que mais preocupa os brasileiros

O desmatamento é a questão ambiental que mais importa para 53% dos brasileiros, segundo a pesquisa Earth Day 2019 da Ipsos, divulgada por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente. O assunto foi o mais citado quando os entrevistados foram questionados sobre os três assuntos ambientais que mais os preocupavam. Em seguida vieram poluição da água (44%), lidar com resíduos (36%), aquecimento global (29%) e esgotamento de recursos naturais (23%).

No mundo, o aquecimento global é considerado o tema mais prioritário, mencionado por 37% dos entrevistados. A poluição do ar, com 35%, e como lidar com o lixo que produzimos (34%) aparecem em seguida, e depois a poluição da água (25%). O desmatamento só aparece em 5º lugar no ranking global, com índice de 24%. Depois do Brasil, a Turquia, a Argentina, o México e a Colômbia são os países que mais se preocupam com desmatamento.

Outra questão que aparece com bastante destaque no Brasil quando comparado a outros países são as enchentes. Dois em cada dez brasileiros (18%) dizem que esse tema é importante. O índice é o dobro da média global, de 9%. O descarte de produtos não recicláveis também preocupa mais os brasileiros (89%) do que a média mundial (81%).

O estudo foi realizado em 28 países, com 19.500 entrevistados, entre os quais mil brasileiros, entre os dias 22 de fevereiro e 8 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para o Brasil. Ao redor do mundo, aquecimento global ou mudança climática, poluição do ar e lixo são os três assuntos ambientais que mais causam preocupação. Por outro lado, a erosão do solo, enchentes, fontes de alimentação no futuro e baixa qualidade da água potável foram os itens que geram menor preocupação globalmente.

Amazônia

O desmatamento na Floresta Amazônica do Brasil atingiu o recorde para o mês de maio. No último mês foram derrubados 739 km² de floresta, o que equivale a dois campos de futebol por minuto. No mesmo período do ano passado, a devastação foi de 550 km². O aumento é de 34%. Os dados foram levantados pelo Observatório do Clima na base de informações do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), ligado ao Ministério do Meio Ambiente.

O aumento do desmatamento é associado à expansão de projetos de infraestrutura, incluindo estradas e usinas hidrelétricas, segundo o Observatório do Clima. O estado de mais desmatou, de acordo com os dados do Inpe, foi o Pará.

