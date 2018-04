O Detran do Rio Grande do Sul alerta os proprietários de veículos com as placas de finais 1,2 e 3: o documento 2018 passa a ser exigido para esses veículos a partir de primeiro de maio

Com a chegada do mês de abril, o Detran RS alerta os proprietários de veículos com placas de finais 1, 2 e 3 para o vencimento do licenciamento 2017. O documento 2018 passa a ser exigido para esses veículos a partir de 1º de maio.

O proprietário deve quitar, além do IPVA, o DPVAT (seguro obrigatório), a taxa de expedição do CRLV (Certificado de Registro e de Licenciamento do Veículo) e multas vencidas, se houver. Caso tenha pago o IPVA e ainda não tenha recebido o documento, o proprietário deve verificar se quitou todos os itens que compõem o licenciamento ou se ainda há algum processo pendente. É possível consultar a situação do veículo no site do Detran RS, com a placa e o número do Renavam.

Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os veículos vença até o final de abril, a validade do licenciamento 2017 varia conforme o número final da placa. Para as placas de finais 4, 5 e 6, o documento de 2017 vale até 31 de maio; placas de finais 7 e 8 têm prazo até 30 de junho; e para as placas de finais 9 e 0, até 31 de julho.

O Detran RS alerta, ainda, que dirigir veículo com licenciamento vencido é infração gravíssima, passível de multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH, além de remoção do veículo a depósito, até a regularização.

Para mais informações e dúvidas, o proprietário pode entrar em contato pelo Disque Detran no 0800-5103311 ou, se estiver ligando de celular ou de fora do Estado, para (51) 3288-2000. Também pode encaminhar e-mail para o Fale Conosco do site ou pelo Facebook.

Aviso pelo celular

O proprietário de veículo pode ser avisado por e-mail ou mensagem de celular quando o documento for emitido. Basta cadastrar-se na Central de Serviços do Detran RS. O cadastro é feito pelo site do Detran RS ou baixando o aplicativo na App Store e Google Play.

Consulte as datas limites para o pagamento do IPVA 2018 no site www.ipva.rs.gov.br.

Leilão

O DetranRS promove na quarta-feira (4), em Canoas, leilão de veículos e sucatas de três Centros de Remoção e Depósito. O evento ocorre às 10h no Canoas Parque Hotel (Avenida Getúlio Vargas, 7421). A visitação pública dos lotes, quando será permitido conhecer e examinar os bens, ocorre nos dois dias que antecedem ao leilão, das 9h às 17h, nos respectivos depósitos.

No total, serão ofertados 831 itens retidos administrativamente nos depósitos de Nova Santa Rita, Esteio e Canoas, e não reclamados pelos proprietários. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem; ou veículos com documentação (aptos para voltar a circulação), sem restrições policiais e/ou judiciais e desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Para arrematar o lote, o comprador deve apresentar no ato o RG, CPF e comprovante de residência, se pessoa física; contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, se pessoa jurídica.

A compra de sucatas somente pode ser efetuada por empresas que atuam como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de CDVs – sucatas registradas no Detran/RS. O calendário com os demais leilões agendados e número de veículos ofertados, assim como os endereços dos locais de visitação dos bens, pode ser conferido no site do Detran/RS.

