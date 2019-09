O Detran fará três grandes leilões de veículos e sucatas em cidades gaúchas durante este mês

Ao longo deste mês, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul realizará pelo menos três grandes leilões de veículos em situação regular e sucatas para fins de desmanche ou reciclagem. As cidades escolhidas são Rio Grande (Litoral Sul), Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo) e Passo Fundo (Norte gaúcho).

Ao todo, quase 2,9 mil itens estarão disponíveis para compra. O primeiro pregão do mês ocorre em Rio Grande já nesta quarta-feira, abrangendo 1.157 itens. Já o segundo remate está marcado para o dia 11 em Santa Cruz do Sul, com 668 bens. Por fim, o município de Passo Fundo entrará na rota do programa no dia 25, com 897 artigos.

Podem participar dos leilões do Departamento Estadual de Trânsito pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza. A aquisição é condicionada à apresentação, no ato, de documentos como RG, CPF, comprovante de residência e, no caso de empresas, contrato social ou cópia autenticada, além de CNPJ, RG e CPF do representante.

A compra de sucatas, no entanto, é restrita a emprendimentos que atuem como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas registradas na autarquia. O calendário de leilões agendados, com os respectivos números de veículos e peças, pode ser conferido no site oficial www.detran.rs.gov.br.

Curso para ciclistas

A Escola Pública de Trânsito do Detran-RS, por sua vez, já abriu inscrições para mais uma edição (a nona) de seu curso “Educação para Ciclistas”, realizado por meio de sistema EAD (Ensino à distância). O início da atividade está marcado para a próxima segunda-feira, dia 9 de setembro. O curso é totalmente gratuito e com direito a certificação.

De acordo com o Departamento, o público-alvo é composto por educadores, profissionais com perfil multiplicador e pessoas que já utilizam ou pretendem usar a bicicleta no dia-a-dia. Já a carga horária abrange um total de 24 horas, com dedicação de seis horas semanais ao longo de quatro semanas.

Os conteúdos incluem história da bicicleta, normas de circulação para esse tipo de veículo e sua relação com motoristas e pedestres. Também são abordados os equipamentos de segurança, estacionamento de bicicletas, compartilhamento e integração com transporte coletivo, dentre outros tópicos.

Para se inscrever é preciso fazer um cadastro no “Portal de Educação” do site oficial do órgão, clicando depois em “Acesso Restrito/Portal de Aprendizagem” e em “Criar uma conta”. Em seguida, é só entrar no menu “Inscrições Abertas” e então solicitar a inscrição. Detalhes adicionais podem ser obtidos pelo e-mail cursosead@detran.rs.gov.br.

(Marcello Campos)