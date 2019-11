O Detran gaúcho realiza nesta semana mais um leilão de veículos e sucatas

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul promove nesta quarta-feira, no município de Santa Maria (Região Central do Estado), mais um leilão de veículos e sucatas de Centros de Remoção e Depósito. A sessão está marcada para as 10h no Park Hotel Morotin (quilômetro 239 da rodovia BR-287, nº 1.981).

A visitação pública dos lotes, para conhecer e examinar os bens, ainda pode ser feita nesta terça-feira, das 9h às 17h, nos respectivos depósitos. Informações sobre os bens a serem leiloados, bem como os respectivos endereços dos locais de visitação, estão publicadas nos editais de números 159 a 166/2019.

Também é possível conferir o calendário com os demais leilões agendados e número de veículos ofertados pode ser conferido no site do Detran gaúcho. O endereço virtual é www.detran.rs.gov.br.

No total, serão ofertados 659 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários que estão nos depósitos de Santa Maria, São Vicente do Sul, Faxinal do Soturno, Restinga Seca, Rosário do Sul, Santiago e Caçapava do Sul.

Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem ou veículos com documentação (aptos para voltar à circulação). Os veículos com documentação não tem restrições policiais e/ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Veículos com documentação

Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Para arrematar o lote, o comprador deverá apresentar no ato o RG, CPF e comprovante de residência, se pessoa física. Já no caso de pessoa jurídica, é necessário o contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante.

A compra de sucatas poderá ser realizada por empresas que atuam como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas registradas no DetranRS (CDVs).

