O Detran realiza em Porto Alegre, nesta quarta-feira, mais um leilão de veículos e sucatas

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul promove nesta quarta-feira mais um leilão de veículos e sucatas. Desta vez, o remate abrange itens de quatro Centros de Remoção e Depósito de Porto Alegre e Região Metropolitana. A sessão tem início marcado para as 10h no Clube Geraldo Santana (rua Luiz de Camões nº 337, bairro Santo Antônio, na Zona Leste).

A visitação pública dos lotes (quando é permitido conhecer e examinar os bens) foi encerrada no final da tarde dessa terça-feira nos respectivos depósitos.

Ao todo, são ofertados 336 itens retidos administrativamente nos depósitos da capital gaúcha e da cidade-vizinha de Guaíba, sem que tenham sido reclamados por seus respectivos proprietários. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem ou veículos com documentação, devidamente aptos para voltar à circular.

De acordo com o Detran-RS, os veículos com documentação não têm restrições policiais ou judiciais. Também são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira. Ou seja: quem arremata um automóvel ou motocicleta, por exemplo, já pode sair rodando, sem problemas.

Exigências

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Para arrematar o lote, o comprador precisa apresentar no ato o documento de RG, CPF e comprovante de residência, no caso de pessoa física. Em se tratando de pessoa jurídica, é necessário apresentar o contrato social (ou cópia autenticada), além de CNPJ, RG e CPF do representante.

Já a compra de sucatas é permitida a empresas que atuam como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas, mediante o devido registro no Detran gaúcho.

As informações dos bens a serem leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação, estão publicadas nos editais de números 141 a 144/2019. O calendário com os demais leilões agendados e número de veículos ofertados pode ser conferido no site www.detran.rs.gov.br.

Programação

Ao longo deste mês, o órgão também realizará mais três grandes leilões, sempre às quartas-feiras. As cidades escolhidas são Canoas, Capão da Canoa e Pelotas. Somando veículos em situação regular e sucatas para desmanche ou reciclagem, serão ofertados 1.344 itens.

No dia 9 será realizado o remate em Canoas, com 336 bens. Já em Capão da Canoa, o leilão está programado para 16 e o de Pelotas será no dia 23.

O mais recente pregão realizado pelo órgão, em 24 de setembro, teve como local a cidade de Passo Fundo, com itens de oito Centros de Remoção e Depósito da região. Na ocasião, foram ofertados 897 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos donos nos depósitos de Carazinho, Casca, Ciriaco, Marau, Passo Fundo e Tapejara.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: