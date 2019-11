O Detran realiza nesta quarta-feira um leilão com mais de 400 veículos e sucatas em Porto Alegre

Nesta quarta-feira, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul promove mais um leilão de veículos e sucatas de centros de remoção e depósito, desta vez em Porto Alegre. O evento está marcado para as 10h no Hotel Ritter (Largo Vespasiano Júlio Veppo nº 55, em frente à Estação Rodoviária). Os lotes estiveram abertos à visitação nas unidades desde segunda-feira.

Ao todo, serão ofertados 406 itens retidos administrativamente nos depósitos da capital gaúcha e não reclamados pelos proprietários. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem ou veículos com documentação (aptos para voltar à circulação). Os veículos com documentação não têm restrições policiais e/ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Para arrematar o lote, o comprador deverá apresentar no ato o RG, CPF e comprovante de residência, se pessoa física; contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, se pessoa jurídica.

A compra de sucatas poderá ser realizada por empresas que atuam como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas registradas no Detran-RS. As informações dos bens a serem leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação, estão publicadas nos editais de números 157 e 158/2019. O calendário com os demais leilões agendados e número de veículos ofertados pode ser conferido no site do órgão.

Operação Desmanche

Em sua 88ª edição, a Operação Desmanche atingiu uma marca comemorada pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Rio Grande do Sul: 7 mil toneladas de sucatas apreendidas por situação irregular. A força-tarefa coordenada pelo órgão tem por objetivo combater o comércio ilegal de peças automotivas no Estado

Esse resultado será celebrado nesta quarta-feira, com a desintegração de parte do último lote de apreensões, em Sapucaia do Sul (Região Metropolitana). O evento está marcado para as 9h na Gerdau, empresa que atua como parceira no recolhimento e a reciclagem dos materiais.

(Marcello Campos)