O Detran-RS alerta para o prazo de licenciamento dos veículos com placas de final 1, 2 ou 3

Com a chegada de abril, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul alerta os proprietários de veículos com placas de final 1, 2 ou 3 para o prazo de licenciamento referente a 2018, que termina no dia 30 deste mês. O documento, nesses casos, será exigido já a partir do dia seguinte.

Além do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), o proprietário deve quitar o PPVAT (seguro obrigatório), a taxa de expedição do CRLV (Certificado de Registro e de Licenciamento do Veículo) e eventuais multas vencidas.

Se o IPVA já estiver pago mas o comprovante ainda não tenha sido recebido, o proprietário deve verificar se quitou todos os itens que compõem o licenciamento ou se há algum processo pendente. É possível consultar a situação do veículo no site do www.detran.rs.gov.br.

Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os veículos vença até o final deste mês, a validade do licenciamento de 2018 varia conforme o número final da placa. Para as de final 4, 5 e 6, o documento do ano passado vale até 31 de maio, ao passo que as de final 7 e 8 têm prazo até 30 de junho e para as de final 9 ou 0 a data-limite é 31 de julho.

O Detran-RS alerta ainda que dirigir veículo com licenciamento vencido é infração gravíssima, passível de multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), além de remoção do veículo a um depósito até que a situação seja regularizada.

Atendimento à distância

Para mais informações e dúvidas, o proprietário pode entrar em contato pelo serviço telefônico Disque Detran (0-800-905-55-55). Também é possível acessar o site e clicar em um botão laranja localizado na porção à direita da tela, no alto.

O proprietário de veículo pode ser avisado por e-mail ou mensagem de celular quando o documento for postado nos Correios. Basta cadastrar-se na Central de Serviços do Detran-RS. O cadastro também é feito por meio do site do órgão ou então baixando-se o aplicativo no Google Play ou App Store.

(Marcello Campos)

