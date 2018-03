O Detran RS promove leilão de veículos e sucatas em Canoas nesta quarta

O Detran RS (Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul) promove leilão de veículos e sucatas de dois Centros de Remoção e Depósito nesta quarta-feira (14), em Canoas. O evento acontece, às 10h, no Canoas Parque Hotel (Av. Getúlio Vargas, nº 7421 — Igara). A visitação pública dos lotes, quando será permitido conhecer e examinar os bens, ocorre nos dois dias que antecedem o leilão, das 9h às 17h, nos respectivos depósitos.

No total, serão ofertados 531 itens retidos administrativamente nos depósitos de Sapucaia do Sul e Canoas, não reclamados pelos proprietários. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens neste leilão: sucatas para reciclagem; ou veículos com documentação (aptos para voltar a circulação), sem restrições policiais e/ou judiciais e desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Veículos com documentação

Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Para arrematar o lote, o comprador deverá apresentar no ato o RG, CPF e comprovante de residência, se pessoa física; contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, se pessoa jurídica.

Sucatas

A compra de sucatas somente poderá ser feita por empresas que atuam como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas registradas no Detran RS. O calendário com os demais leilões agendados e número de veículos ofertados, bem como os endereços dos locais de visitação dos bens, está disponível online para os interessados.

Outros leilões

O Detran RS vai realizar, no total, três grandes leilões em março. Além do realizado dia 7 em Santa Maria e o de Canoas que acontece no dia 14, também está previsto outro no dia 21. São veículos prontos para rodar e sucatas para desmanche ou reciclagem. As regiões contempladas neste mês são a região Central do Estado e a Metropolitana. No total, serão oferecidos 2.018 itens.

O leilão de Santa Maria levou 724 bens para arremate. Os itens estavam retidos administrativamente nos depósitos de Santa Maria, Rosário do Sul, Restinga Seca, Santiago, São Vicente do Sul, Faxinal do Soturno e Caçapava do Sul, não reclamados pelos proprietários. Os interessados puderam arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem; ou veículos com documentação (aptos para voltar a circulação), sem restrições policiais e/ou judiciais e desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

O último leilão do mês será em Passo Fundo, com 764 veículos e sucatas.

O calendário completo, bem como os endereços dos locais para visitação dos bens nos dois dias que antecedem os leilões pode ser conferido no site do Detran/RS – Serviços e Informações – Leilões Veículos.

Desmanche

A 58ª edição da Operação Desmanche ocorreu no dia 8 de março, no bairro Cavalhada, zona sul de Porto Alegre. Um estabelecimento foi interditado e cerca de 20 toneladas de sucata automotiva recolhidas.

De acordo com o coordenador da força-tarefa da Operação Desmanche, coronel Cesar Augusto Pereira da Silva, a Região Metropolitana é um dos principais focos da operação, pois concentra a maior incidência de roubos e furtos de veículos. “Estamos intensificando as ações nessa área com o objetivo de coibir, cada vez mais, a venda de peças oriundas do crime”, afirmou.

Coronel Cesar também destacou a importância do consumidor de se certificar se o estabelecimento onde irá adquirir suas peças está devidamente credenciado no Detrab RS. “Os locais autorizados possuem uma placa do departamento logo na entrada. A compra de peças sem procedência apresenta um grande risco para o consumidor, além de alimentar e fortalecer o crime”, explicou

Desde a primeira edição, a operação já resultou na interdição de 94 locais e apreensão de mais de quatro mil toneladas de sucata automotiva.

