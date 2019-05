O “Dia do Desafio” mobilizou funcionários da prefeitura de Porto Alegre para a importância da prática de exercícios físicos

Após uma sequência de dias nublados e chuvosos, a quarta-feira ensolarada contribuiu para a disposição dos servidores municipais de Porto Alegre em participar do “Dia do Desafio”. Em frente à sede da prefeitura, no Centro Histórico, a atividade contou com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior e da secretária de Desenvolvimento Social e Esporte, Comandante Nádia.

A ação foi coordenada pelos professores de Educação Física Fernando Dourado e Cláudio Franzen, da Diretoria de Esportes, Recreação e Lazer do município. A ação envolveu várias secretarias, departamentos e empresas municipais, com mais de 1,7 mil pessoas engajadas. “Isso mostrou que todos podemos dedicar ao menos 15 minutos diários aos cuidados com a nossa saúde, motivando também amigos e familiares a fazer o mesmo”, comentou Nádia.

Para marcar a data, todas as unidades da Diretoria de Esportes, Recreação e Lazer reuniram pessoas jovens e idosos em atividades físicas, mostrando a importância do esporte para a saúde. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos teve a participação de 60 servidores, reunidos no pátio do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana).

A movimentação começou com aula de ginástica laboral, ministrada pelo professor Fernando Dourado, e seguiu com demonstrações de Tai Chi Chuan (arte marcial chinesa) e apresentação da música “Se Não Fosse o Gari”, composta por servidores do DMLU em homenagem ao Dia alusivo à categoria, celebrado em 16 de maio.

No Demhab (Departamento Municipal de Habitação), também foi praticado Tai Chi Chuan, com orientação do professor João Paulo de Medeiros, campeão internacional da modalidade. Pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), participaram 100 funcionários de sete unidades do órgão, fazendo ginástica laboral para aquecimento e depois se exercitando em atividades recreativas e ritmos de dança.

A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, por sua vez, promoveu ginástica laboral no saguão do órgão. Em sua primeira experiência como voluntária pelo Sesc (Serviço Social do Comércio), a estudante de Educação Física Renata Costa comandou uma aula para 25 pessoas. “Foi uma oportunidade incrível ver as pessoas em seu ambiente de trabalho saindo da rotina em prol desta data”, frisou a acadêmica.

No bairro Bom Jesus (Zona Leste), dezenas de pessoas da comunidade também aproveitaram o Dia do Desafio como estímulo à prática de exercícios. As atividades ocorreram na rua e foram coordenadas pela equipe do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), vinculado à Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania). Houve aulas de futebol, taekwondo e zumba, além de oficinas de artesanato e musicalização.

Disputa

De forma amigável, Porto Alegre compete com Campinas (SP) para obter a liderança, pelo segundo ano consecutivo, no que se refere ao número de pessoas engajadas ao “Dia do Desafio”. O objetivo é envolver o maior percentual da população nas atividades físicas, tendo como “prêmio” a conscientização para a importância dessa prática.

Segundo a prefeitura, a capital gaúcha está entre as que tradicionalmente agregam um grande continente para esse tipo de promoção, nos mais variados espaços disponíveis. No ano passado, foi a vencedora, com 492.786 participantes, o que representa cerca de 33% da população – quase o dobro do índice de Campinas (17%), com 201.773 pessoas.

(Marcello Campos)

