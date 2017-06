O Dia dos Namorados mobiliza o Brasil nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, Dia dos Namorados, casais de todo o País estarão mobilizados em trocar presentes, cartões e palavras de amor. É, também, uma data marcada por restaurantes lotados, filas em motéis e plateias cheias em cinemas e teatros, muitos dos quais oferecem descontos especiais para os pares.

Trata-se, acima de qualquer formalidade ou motivação comercial, uma ótima oportunidade para celebrar o amor, curtir um momento a dois e reforçar laços de afeto. Afinal, a relação influencia diversos aspectos da vida.

Para que o namoro e o casamento cresçam e permaneçam fortes, especialistas salientam que um relacionamento precisa de uma série de investimentos, não apenas materiais ou financeiros: tempo, paciência, atenção às necessidades do outro, cumplicidade, bom humor, afinidade, e, principalmente, amor. Compartilhar e dialogar são palavras-chave para um envolvimento duradouro.

Aproveitando a data

Comemorar o Dia dos Namorados é uma forma de valorizar o relacionamento. Para isso, cada casal tem a sua própria forma de celebrar a data. Independente do estágio da união (namoro, noivado, casamento), a ocasião pode servir como um ótimo motivo para boas surpresas.

“Para aproveitar melhor esse momento especial a dois, estar confortável e consigo mesmo e inteiro na relação é fundamental”, acrescenta a sexóloga Leila Campos. “A sensualidade não tem a ver apenas com o corpo, mas também com gestos.”

Tradição

O Dia dos Namorados é comemorado no dia 14 de fevereiro em países como Portugal e Estados Unidos (onde é conhecido como “Valentine’s Day”). No Brasil, porém, a data é comemorada em 12 de junho por ser véspera do Dia de Santo Antônio, santo português com tradição “casamenteira”.

Segundo pesquisadores, a data provavelmente surgiu no comércio de São Paulo, em 1949, quando o publicitário João Doria (pai do atual prefeito paulistano João Doria Jr. trouxe a ideia do exterior e a apresentou aos comerciantes, dando início a uma campanha com o slogan “Não é só com beijos que se prova o amor”.

Comentários