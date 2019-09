Mais de 600 pessoas participaram nesta terça-feira (10) do 5º Seminário Intersetorial de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio. Na oportunidade, especialistas reforçaram a importância do diálogo e acolhimento para evitar esses casos extremos. A atividade, direcionada a profissionais de áreas como a saúde, foi realizada na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.

