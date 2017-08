O diretor James Cameron disse que Mulher-Maravilha é um atraso em relação a protagonistas femininas

James Cameron não acha que Mulher-Maravilha – quinto filme mais rentável de 2017 e melhor abertura de um filme comandado por uma mulher – seja essa Coca-Cola toda.

O diretor, que também é reconhecido por incluir protagonistas femininas fortes em seus filmes, como Rose (Kate Winslet) em Titanic, Neytiri (Zoe Saldana) em Avatar, Lindsey Brigman (Mary Elizabeth Mastrantonio) em O Segredo do Abismo e, claro, Sarah Conner (Linda Hamilton) em O Exterminador do Futuro, acredita que o filme solo da heroína objetifica um ícone e é um atraso em relação a outras figuras feministas.

“Todos os tapinhas nas costas de ‘auto parabenização’ que Hollywood tem feito sobre Mulher-Maravilha foram tão equivocados. Ela é um ícone objetificado, e é apenas o Hollywood masculino fazendo a mesma coisa de sempre!”, disse Cameron, um membro do Hollywood masculino, em entrevista ao Guardian.

“Não estou dizendo que não gostei do filme, mas, para mim, é um passo para trás. Sarah Connor não era um ícone de beleza. Ela era forte, estava perturbada, era uma mãe terrível, e ganhou o respeito do público através de uma pura coragem. E para mim, [o benefício de personagens como Sarah] é tão óbvio. Quero dizer, metade do público é feminino!”, acrescentou.

Só que Diana Prince (Gal Gadot) não é só um rostinho bonito. Ela também é uma personagem que criou identificação entre as mulheres e meninas, que precisavam elas mesmas de um ícone feminino atual e corajoso para ter como exemplo. Vale lembrar que o último filme solo de uma super-heroína foi Elektra, lançado em 2004 (sim, há 13 anos atrás!).

Quando perguntado sobre o cinema não possuir personagens femininas fortes, Cameron ficou sem palavras, mas afirmou estar cansado de ter que apontar isso em todos os momentos.

“Há muitas mulheres no poder em Hollywood e elas conseguem orientar e moldar o que os filmes são feitos. Eu acho – não, não posso explicar isso. Quantas vezes eu tenho que demonstrar o mesmo de novo? Eu sinto que estou gritando em um túnel de vento!”, disse.

O cinema de fato precisa de mais importantes personagens femininas, mas isso não quer dizer que as que já existem nas telonas tenham deixado de contribuir para esse cenário de representatividade, que importa, e muito.

Arrecadação mundial

Após bater a marca de 400 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos, Mulher-Maravilha segue seu caminho de sucesso, ultrapassando 800 milhões de dólares em sua arrecadação mundial. Apesar do valor estar atrás do montante levantado mundo a fora por Batman Vs Superman – A Origem da Justiça (873 milhões de dólares), o longa estrelado por Gal Gadot ultrapassou outros dois filmes de super-heróis da DC: O Homem de Aço (668 milhões de dólares) e Esquadrão Suicida (745 milhões de dólares). (Adorocinema)

