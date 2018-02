O diretor Quentin Tarantino esclareceu a sua participação no acidente da atriz Uma Thurman durante as filmagens de Kill Bill

O diretor Quentin Tarantino admitiu os erros que cometeu no planejamento da cena de “Kill Bill: Vol. 2” (2004) na qual a atriz Uma Thurman ficou ferida após sofrer um acidente de carro.

“Disse que estaria bem. Disse que a estrada era toda reta. Disse que seria seguro. E não era. Estava errado. Não a obriguei a subir no carro. Ela entrou no carro porque confiou em mim”, disse Tarantino em uma entrevista ao site Deadline.

Em uma reportagem do The New York Times, a atriz revelou que sofreu um acidente durante a rodagem de “Kill Bill: Vol. 2” durante uma cena na qual devia conduzir um carro por um caminho no meio da selva.

A atriz explicou que não se sentia confortável com a ideia de rodar essa cena e por isso pediu um dublê de ação, mas assegurou que Tarantino a pressionou para que fizesse afirmando que não havia perigo.

O The New York Times publicou um vídeo no qual é possível ver Uma conduzindo o carro até se chocar com uma árvore, um vídeo que a Miramax proibiu o acesso da atriz à filmagem do acidente, a menos que ela assinasse um documento confirmando que não processaria o estúdio. Segundo o relato da atriz, a relação entre Tarantino e ela se deteriorou por causa do acidente.

Após as críticas surgidas em Hollywood nos últimos dias por este episódio, Tarantino deu hoje sua versão dos fatos. Tarantino disse, além disso, que comprovou o percurso que ia ser feito de carro por Uma, mas que no final a cena foi rodada no sentido contrário ao que ele tinha revisado. Segundo o produtor, ninguém da equipe pensou em usar um especialista para essa cena. “Foi simplesmente horrível”, disse o cineasta sobre o momento do acidente. Horas antes da divulgação da entrevista com Tarantino, Uma publicou uma mensagem em sua conta de Instagram na qual desculpou o cineasta pelo ocorrido. “Quentin Tarantino se arrependeu profundamente e continua arrependido por este lamentável fato”, comentou a atriz, que revelou, além disso, que foi o diretor quem conseguiu dar para ela a filmagem do acidente. “Ele fez isso sabendo que poderia lhe prejudicar, e estou orgulhosa por ter feito o correto e pela sua valentia”, indicou. No entanto, Uma acusou expressamente os produtores Lawrence Bender, E. Bennett Walsh e Harvey Weinstein de “mentir, destruir provas e continuar mentindo” sobre o acidente. Na reportagem do The New York Times, Uma também revelou ter sido vítima de um ataque sexual de Weinstein. Defesa A atriz Diane Kruger fez uma postagem defendendo o diretor e manifestando apoio a Uma Thurman. Em seu Instagram, a alemã, que trabalhou em “Bastardos Inglórios”, afirmou que Tarantino sempre a tratou com “respeito” e nunca “abusou de seu poder” ou a forçou a fazer qualquer coisa. O diretor falou sobre as acusações de que teria cuspido e enforcado Thurman durante as gravações de “Kill Bill” e comparou a uma cena de “Bastardos Inglórios” em que a personagem de Diane seria enforcada. Na época, para efeitos de realismo, ele pediu a atriz para que pudesse se gravar estrangulando-a de verdade. “Eu falei com Diane e disse, ‘olha, eu preciso estrangular você’ […] e ela concordou com isso, ela sabia que ficaria bom (na câmera) e confiou em mim. Eu pediria a mesma coisa se fosse um cara”, afirmou o diretor.

