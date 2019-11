O dirigente do Vasco que agrediu o atacante do Flamengo Gabigol pode pegar um “gancho” pesado na Justiça Desportiva

O gerente de futebol do Vasco da Gama, André Souza, pode ser punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com uma suspensão de até seis meses, por ter agredido com uma joelhada na coxa (golpe popularmente conhecido como “tostão”) o atacante Gabigol, do Flamengo. O incidente ocorreu logo após o clássico da noite de quarta-feira, no estádio Maracanã.

Ele foi flagrado por câmeras de TV envolvendo-se no tumulto em campo assim que o árbitro Wilton Pereira Sampaio apitou o fim o jogo, no qual os dois times cariocas empataram por 4 a 4, pela trigésima-rodada do Campeonato Brasileiro – competição em que o Rubronegro é lider isolado e deve conquistar o título de forma antecipada.

Nas imagens, o cartola é visto junto a um grupo em que estava Gabigol. A confusão começou quando o atacante Ribamar (Vasco) e o zagueiro Pablo Marí (Flamengo) “se estranharam”. André Souza acompanhava a movimentação do artilheiro à distância mas, em seguida, aproximou-se e o agrediu, sem ser percebido até mesmo por quem estava mais próximo.

Quem parece ter flagrado sua atitude foi o lateral Renê, reserva do Flamengo no duelo e que correu em direção ao dirigente vascaíno após Gabigol ser atingido. O STJD deve utilizar essas imagens de TV para definir a punição ao agressor.

Após o ocorrido, a direção cruzmaltina não se pronunciou. Quem deu a versão do lado rubro-negro foi a própria vítima do ataque, Gabigol: “Eu estava conversando com o Fellipe Bastos sobre o jogo e então ele [André Souza] veio e me deu um ‘tostão’. Ele me agrediu, sim, fica bem nítido isso na imagem. Não tive nem reação. É uma agressão que realmente não dá nem para entender”.

Outro que também estará na mira do tribunal é o gerente de Futebol do Flamengo, Paulo Pelaipe (ex-Grêmio). Em meio ao tumulto, ele insultou o árbitro, atitude relatada na súmula: “Wilton [juiz], seu safado, pega esse escudo da Fifa e enfia no c*!”.

STJD

Na tarde dessa quinta-feira, o departamento jurídico do Flamengo foi ao STJD, onde ingressou com uma notícia de infração contra André Souza. Para que o dirigente vascaíno seja punido, o Rubronegro menciona o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (“Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”), podendo resultar em suspensão por um prazo de 15 até 180 dias de “gancho”.

Agora, a notícia de infração, encaminhada à Procuradoria do STJD, passará por análise. Será decidido, então, se o caso será denunciado ou arquivado.

“Em nome do bom futebol, da ética e da paz nos estádios, o Flamengo fará o possível para que haja uma condenação dura nesse caso. Não podemos permitir que pessoas ligadas à gestão do futebol tenham uma conduta desqualificada como essa”, declarou à imprensa o vice-presidente geral e jurídico do clube da Gávea, Rodrigo Dunshee. “O STJD certamente será rigoroso contra isso.”