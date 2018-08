O dólar caiu 1,32% e teve a quinta semana consecutiva de queda

O dólar fechou nesta sexta-feira (3), em baixa de 1,32%, em R$ 3,707, a menor cotação desde 25 de junho, quando estava em R$ 3,704. A moeda dos Estados Unidos acumulou perda de 0,25% nos últimos cinco dias, a quinta semana consecutiva de desvalorização. Na sessão desta sexta, o câmbio refletiu a perda de força do dólar ante moedas de países emergentes, após dados de emprego mais fracos que o esperado na economia norte-americana, o maior apetite por risco dos investidores internacionais, que provocou a entrada de fluxo de recursos do exterior, e pelo cenário político mais favorável ao candidato preferido pelo mercado, Geraldo Alckmin, que anunciou a escolha da senadora Ana Amélia (PP-RS) para vice em sua chapa.

Apesar da queda recente, o dólar tem tido dificuldade de romper a barreira dos R$ 3,70. A última vez que a moeda fechou abaixo desse patamar foi em 25 de maio (R$ 3,663). Durante alguns pregões recentes, a divisa chegou a ficar em R$ 3,69, mas não se sustentou. Segundo operadores, no cenário atual, muitos agentes enxergam valores nesse patamar como ponto de compra da moeda americana, o que rapidamente pressiona as cotações para cima quando rompe os R$ 3,70.

Para o economista-Chefe da DMI Group, Daniel Xavier, um dos fatores que poderiam fazer o dólar cair abaixo de R$ 3,70 seria a consolidação da candidatura de Alckmin nas pesquisas de intenção de voto. O nome da senadora Ana Amélia agradou ao mercado e a expectativa agora é ver como ficará o desempenho do tucano nas pesquisas, sobretudo após começar o horário eleitoral gratuito, ressalta ele. Alckmin terá após a aliança com partidos do Centrão quase metade do tempo da propaganda no rádio e TV.

Casas de câmbio

A queda de 1,32% na cotação do dólar nesta sexta, fechando a R$ 3,707, influenciou o dólar turismo.

Na Confidence Câmbio, o dólar turismo era vendido a R$ 3,89 em espécie e a R$ 4,05 no cartão, enquanto o euro chegou a R$ 4,55 no cartão e a R$ 4,51 em espécie.

Com o acréscimo do Imposto sobre Operações Financeiras , o preço de compra da moeda americana em espécie saiu a R$ 3,94 e, com cartões, a R$ 4,10. Já o euro, com o imposto, era vendido a R$ 4,55 no dinheiro e a R$ 4,75 no cartão.

Na casa de câmbio Cotação, a moeda americana estava sendo negociado a R$ 3,92 (com imposto a R$ 3,96) para pagamento em espécie e a R$ 4 (com imposto a 4,04) no cartão. Já o euro, é negociado no cartão a R$ 4,63 (com imposto R$4,68), e em espécie a R$ 4,55 (com imposto a R$4,60).

Na DG Câmbio, o dólar turismo era vendido a R$ 3,87 no dinheiro (já com imposto) e a R$ 4,02 no no cartão (com imposto incluído), enquanto o euro saía a R$ 4,49 (com imposto) em espécie e a R$ 4,49 (com imposto) com cartão.

