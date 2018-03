O dólar subiu quase 2% sobre o real em fevereiro, com expectativas de juros mais altos nos Estados Unidos

O dólar encerrou a quarta-feira (28) com leve baixa ante o real, mas subiu quase 2% em fevereiro em meio ao avanço da percepção de que o banco central norte-americano pode elevar os juros mais rapidamente do que o esperado, preocupação que deve continuar no foco dos agentes.

O dólar recuou 0,22%, a 3,2428 reais na venda, encerrando fevereiro em alta de 1,97%, maior aumento mensal desde outubro passado (+3,32%). Mas no ano, o dólar acumula perdas de 2,16%.

Na mínima desta sessão, a moeda norte-americana foi a 3,2356 reais e, na máxima, a 3,2532 reais. O dólar futuro registrava baixa de cerca de 0,30% no final da tarde.

Na véspera, no seu primeiro depoimento ao Congresso dos Estados Unidos desde que assumiu o Federal Reserve, Jerome Powell afirmou que, pessoalmente, via que a perspectiva sobre a atividade econômica nos Estados Unidos havia se fortalecido de dezembro para cá e que sua confiança estava maior de que a inflação subiria.

Isso ampliou a leitura de que os juros na maior economia do mundo podem subir quatro vezes neste ano, e não três como indicou o Fed antes, o que poderia atrair recursos aplicados hoje em outros mercados, como o brasileiro.

O próximo encontro de política monetária do Fed acontecerá em março e a curva de juros dos Estados Unidos estavam amplamente precificadas para aumento, o primeiro deste ano, neste encontro.

