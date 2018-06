O dólar vai a 3 reais e 87 centavos e acumula um ganho de quase 17% no ano

Além disso, a greve dos caminhoneiros também impactou os mercados financeiros, com revisões de estimativas para o crescimento da economia e outros indicadores, como o câmbio.

“Acho difícil o dólar ficar abaixo de R$ 4 no terceiro trimestre… O viés do câmbio é de alta, embora em julho, com as férias no Hemisfério Norte e recesso (do Congresso no Brasil), a moeda possa continuar oscilar ao redor de R$ 3,80”, disse à Reuters o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco Lima Gonçalves.