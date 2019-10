O dono da Ambev perdeu o título de homem mais rico do Brasil para Joseph Safra

Os resultados reportados nesta sexta-feira (25) pela Ambev – lucro líquido de R$ 2,6 bilhões, 9,7% menor do que no terceiro trimestre do ano passado – provocou queda nas ações da companhia na Bolsa paulista. Os números refletem a estagnação dos volumes após vendas mais fracas, principalmente de cerveja, no Brasil, ao mesmo tempo em que os custos e as despesas gerais cresceram no período.

Às 10h17min, os papéis da fabricante de bebidas recuavam 6,7%, a R$ 17,90, maior queda do Ibovespa, que mostra alta de 0,22%.

A movimentação na Bolsa impactou o patrimônio de Jorge Paulo Lemann e sua posição na lista em tempo real dos bilionários da Forbes. Até então considerado o brasileiro mais rico do mundo, com US$ 24,5 bilhões, o empresário aparece agora com US$ 23,1 bilhões e a 42ª posição, atrás de Joseph Safra que, com US$ 24,4 bilhões, ocupa o 37º lugar.

Jeff Bezos

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, perdeu US$ 6,9 bilhões na noite da última quinta-feira (24) após a divulgação dos resultados da empresa. A varejista reportou uma queda de 26% no lucro líquido, e as ações refletiram a notícia com uma queda de quase 9% – o que gerou o prejuízo bilionário.

O patrimônio líquido do executivo caiu para cerca de US$ 106,3 bilhões. O executivo chegou a perder o posto de pessoa mais rica do mundo para Bill Gates, co-fundador da Microsoft, segundo o ranking de bilionários da Forbes, mas após uma desaceleração na queda das ações, ele assumiu novamente a primeira posição.

Nesta sexta-feira (25), ele estava em primeiro no ranking em tempo real da revista com um patrimônio líquido de US$ 109 bilhões. Isso porque a Amazon está se recuperando.

Às 15h10min (horário de Brasília-DF) desta sexta as ações estavam cotadas em US$ 1.746,53 com uma queda mais tímida de 1,9%.

Nesta cotação, a empresa chegou a perder US$ 16,7 bilhões em valor de mercado em relação a última quinta-feira (24). Ainda, na mínima do dia, o prejuízo foi ainda maior: US$ 42,4 bilhões.

Bezos se tornou o homem mais rico do mundo em 2018, acabando com o período de 24 anos de Gates como número um do ranking.

No entanto, o CEO da Amazon já vinha tendo uma queda em seu patrimônio devido ao seu divórcio no início deste ano. Ele transferiu cerca de um quarto de sua participação na Amazon para sua ex-mulher MacKenzie Bezos como parte do acordo de divórcio.

Hoje, ela possui uma fortuna de US$ 32,7 bilhões e está entre as vinte pessoas mais ricas do mundo.