O dono de um laboratório suspeito de fazer exames no “olhômetro” admitiu que ensinou faxineira a coletar sangue, em Goiânia

O farmacêutico e bioquímico Selim Jorge, suspeito de fraudar resultados de exames autorizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no Laboratório Previa, de sua propriedade, admitiu que treinou uma faxineira para coletar sangue na unidade, em Goiânia. Ele, que é acusado de fazer os testes no “olhômetro”, sem auxílio de máquinas, além do biomédico Edson Yukazu Ozawa chegaram a ser presos em flagrante, mas acabaram soltos após passarem por audiência de custódia. O estabelecimento está interditado.

“Essa senhora disse-me que era um sonho dela, que ela queria fazer técnica em enfermagem, pediu para aprender. Sabe onde o pessoal quando eu ensino aprende? A primeira agulhada é em mim. As outras agulhas são entre os colegas. Quer dizer, ela nos auxiliava”, afirmou Selim.

A empregada em questão, já havia confirmado a situação na quinta-feira (22), dia em que Selim e Edson foram detidos em flagrante. No entanto, a faxineira, que preferiu não se identificar, alegou que tinha apenas o ensino médio e que fez o procedimento a pedido do patrão.

“Uma vez ele pediu para eu fazer a coleta, ajudar o Edson. Cheguei a fazer a coleta umas três vezes, mas quando a vigilância sanitária esteve lá no mês passado, falei para ele que não ia mais fazer e pedi demissão. Estou de aviso”, argumentou.

Conselheira do Coren-GO (Conselho Regional de Enfermagem de Goiás), Marília Cordeiro condenou a atitude do dono do laboratório. Ela afirmou que este e vários outros tipos de procedimentos só devem ser realizados por profissionais habilitados.

“Apesar de parecer um procedimento muito simples, a coleta de sangue venoso é um procedimento invasivo Ela requer habilitação e capacitação de profissionais para sua realização. Podemos citar o técnico de laboratório, o biomédico, o técnico em enfermagem, o enfermeiro. São profissionais que devem ter um conhecimento teórico associado a pratica”, destaca.

Marília considera a situação “absurda” e pontua que, se a coleta for feita de forma incorreta, pode acarretar danos à saúde do paciente.

“Pode ter um simples hematoma a uma perfuração de artéria, uma lesão de nervo, um processo infeccioso. Não é um procedimento tão simples. Sem conta que o próprio material pode ser comprometido no ato de uma coleta errada, o que vai atrasar o diagnóstico desse paciente”, explica.

Por telefone, a assessoria do Ministério da Saúde informou que o credenciamento do laboratório junto ao SUS é feito pelos órgãos municipais e estaduais. A SMS (Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia) informou que o laboratório segue interditado por tempo indeterminado até que sejam cumpridas as exigências sanitárias.

Outras irregularidades

Durante a inspeção que interditou o laboratório, situado no Setor Aeroporto, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária apontaram várias outras irregularidades.

Uma delas foi o acondicionamento de amostras de sangue e urina em uma geladeira junto com alimentos como mandioca e linguiça. Além disso, no local também havia reagentes vencidos há 14 anos. Seringas e agulhas estavam misturada à fezes de rato. Além disso, Selim é acusado de não fazer os exames em equipamentos técnicos. Ele se defendeu das acusações.

“O bom técnico é o melhor padrão de serviço. É por isso que gosto eu mesmo ou o doutor Édson [biomédico] de fazer os exames. Um aparelho não vê isso”.

Sobre os reagentes vencidos, ele tentou justificar. “Se passar um kit desses na geladeira, um ou outro, na hora de utilizar para fazer o exame é conferido. Se está vencido, não se usa. Mesmo porque não funciona”, disse.

Deixe seu comentário: