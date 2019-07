O dublê de Vin Diesel em “Velozes e Furiosos 9” sofreu um grave acidente nas gravações do filme

Todo o elenco e produção de “Velozes e Furiosos 9” levaram um gigante susto na última segunda-feira (22). Um dos dublês do ator Vin Diesel sofreu um grave acidente, bateu a cabeça e teve de ser levado para um hospital do Reino Unido de helicóptero às pressas. O profissional está em coma induzido.

De acordo com informações divulgadas pelo site Deadline, Joe Watts caiu de uma altura de 6 metros e sofreu um ferimento na cabeça. Segundo fontes, o profissional grava uma cena de queda, mas o cabo de aço que o carregava arrebentou.

Depois do ocorrido, a noiva de Watts, Tilly Powell, fez uma postagem em suas redes sociais dizendo que o estado de saúde do amado era estável e que ele estava em coma induzido, para facilitar o tratamento.

Em nota oficial, a Universal informou que as gravações de “Velozes e Furiosos 9” foram interrompidas na segunda para se entender toda a situação ocorrida. “Tivemos uma lesão no set de Velozes e Furiosos 9 nesta segunda, em Leavesden, com um dos nossos dublês. Paramos a produção do dia para nos concentrar nessa situação.”

O nono filme da franquia Velozes e Furiosos está com lançamento previsto para o dia 22 de maio de 2020. A franquia arrecadou mais de US$ 5,1 bilhões (equivalente a R$ 19,1 bilhões) nas bilheterias mundiais, e o primeiro spinoff da série “Hobbs & Shaw”, estrelado por Dwayne Johnson e Jason Statham – será lançado no dia 1º de agosto no Brasil.

Presente

Famoso pela franquia Velozes e Furiosos, que em 2020 ganhará seu nono filme, o ator Vin Diesel sempre foi um apaixonado pelos carros antigos assim como seu personagem no filme, Dominic Toretto.

Assim, em seu 52º aniversário, enquanto termina as gravações do novo filme da série, Diesel foi surpreendido com um bolo da produção e do diretor do filme, Justin Lin. Entretanto, um presente muito especial veio em seguida: simplesmente um Dodge Charger 1970.

O carro, feito pela customizadora SpeedKore, tem nada menos que 1.650 cv de potência em um câmbio de seis marchas. O motor é um Mercury Marine Racing 9.0, com dois turbocompressores.

O exterior do carro é revestido de fibra de carbono e o interior também foi transformado e equipado com novos assentos de couro e inúmeras peças com acabamento em fibra de carbono.

