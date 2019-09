O edital de concessão da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, atraiu o interesse de duas empresas

Um consórcio e uma empresa formalizaram interesse no edital de concessão da Usina do Gasômetro (Centro Histórico), um dos mais tradicionais cartões-postais de Porto Alegre. Os envelopes com as propostas técnicas de obras para requalificação do espaço foram abertos na tarde dessa quinta-feira em reunião na sede da SMF (Secretaria Municipal da Fazenda).

Os licitantes são o consórcio Rac/Arquibrasil, cuja empresa líder é a Rac Engenharia (Paraná), e a construtora Biapó, de Goiânia (GO). O valor máximo para execução das obras é de quase R$ 12,5 milhões, mas poderá ser reduzido. De acordo com a Comissão Especial de Licitação da prefeitura, a análise dos documentos e habilitação no sistema devem ser concluídas até esta sexta-feira – em seguida, será concedido um prazo de cinco dias para o encaminhamento de eventuais recursos. O resultado deve ser conhecido em até 15 dias úteis.

O responsável pelos serviços será definido por meio da modalidade “concorrência pública de âmbito internacional”. Do total a ser investido, a maior parte (R$ 10 milhões) virá de um empréstimo junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), enquanto o restante (R$ 2,5 milhões) terão como origem os cofres públicos municipais. O edital de concorrência foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre de 26 de agosto.

Instalado desde 1991 e com portas fechadas há dois anos, o complexo cultural está instalado em um prédio de 1928, tombado tanto pelo município quanto pelo Estado. Com a reforma, a prefeitura promete a modernização do espaço e viabilizar a sustentabilidade financeira do centro cultural (por meio de exploração comercial), sem prejuízo ao espírito “alternativo” da casa.

Estão previstas melhorias na segurança física e infraestrutura do prédio: haverá mudanças, por exemplo, na sala de cinema P. F. Gastal (que deve sair do terceiro andar para o térreo) e nas escadas, com duas novas unidades. Quem vencer o processo também terá que providenciar a revitalização do Teatro Elis Regina.

– Assentos e outros itens para os visitantes apreciarem a vista do Guaíba;

– Instalação de um restaurante com vista panorâmica, no quarto andar;

– Qualificação da sala de cinema P. F. Gastal e deslocamento do terceiro andar para o térreo;

– Reconfiguração do Teatro Elis Regina, no segundo pavimento, agora com formato de arena e capacidade para 300 espectadores sentados;

– Todos os espaços com 100% de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Araújo Vianna

Na terça-feira, a prefeitura anunciou a empresa vencedora do edital de concessão para uso parcial do auditório Araújo Vianna (bairro Bom Fim), junto ao Parque da Redenção. A maior proposta foi a da empresa 6 Pro Eventos Empresariais, administrada pela Opinião Produtora, que ofereceu R$ 6,1 milhões para a gestão do local. Se não houver questionamentos por meio de recursos nos próximos cinco dias, a empresa estará apta a administrar o local e também o Teatro de Câmara Túlio Piva (Cidade Baixa).

A concessão será válida pelos próximos dez anos a partir da assinatura do contrato, e a empresa vencedora deverá investir R$ 4,4 milhões em reformas no teatro e R$ 2,36 milhões no Araújo Vianna. Em contrapartida, poderá explorar o auditório por dez anos, reservando a cada 12 meses pelo menos 30 datas para eventos da prefeitura, em calendário a ser decidido em comum acordo com a permissionária.

Já a concessão do Túlio Piva, também pelo período de uma década, cada uma das partes terá direito a 50% das datas. Outro aspecto previsto no edital é que nenhum dos espaços poderá ser utilizado para a realização de eventos políticos, partidários ou sindicais, bem como cultos religiosos.

(Marcello Campos)

