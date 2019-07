O edital de revitalização do terceiro trecho da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, tem quatro propostas escolhidas para a fase final de concorrência

A edição dessa segunda-feira do Diário Oficial de Porto Alegre publicou a aprovação de quatro propostas para as obras de revitalização do chamado “Trecho 3” da Orla do Guaíba. Segundo a Superintendência de Licitações e Contratos da SMF (Secretaria Municipal da Fazenda), seguem participando do processo as empresas Toniollo Busnello, Sultepa e Construtora Pelotense, além do consórcio DT Guaíba (DP Barros e Traçado).

“Das seis propostas recebidas, quatro foram habilitadas, o que demonstra o interesse na execução das obras, que devem iniciar em agosto, se tudo der certo”, enalteceu o vice-prefeito, Gustavo Paim, que coordena o grupo de trabalho sobre a obra. A próxima etapa do processo será a abertura dos envelopes com as propostas financeiras dos concorrentes selecionados, prevista para a quarta-feira da semana que vem (17). O resultado será definido com base na menor proposta de valor apresentada.

Detalhes

A área de intervenção é de 14,6 hectares ao longo da Orla, entre a foz do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga, até o Parque Gigante, complexo esportivo pertencente ao Sport Club Internacional. O projeto é de autoria do arquiteto Jaime Lerner.

Estão previstos aproximadamente 200 vagas de estacionamento no canteiro central da avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), mais de 550 árvores dos tipos cedros, figueira, jerivá, cerejeira e coronilha.

Abrange, ainda, três estruturas de bar (idênticas às que já em funcionamento no Trecho 1, próximo à Usina do Gasômetro), além de quadras para prática esportiva, vestiários e a maior pista de skate da América Latina, certificada pela Confederação Brasileira de Skate e pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

Com investimento total estimado em R$ 57 milhões, a prefeitura da capital gaúcha executará a obra com recursos provenientes do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), do Fundo Municipal de Iluminação Pública e do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto). O restante será pago pelo Tesouro Municipal.

O Trecho 1 da Orla do Guaíba, também projetado por Lerner, foi entregue revitalizado em junho do ano passado. “O ato marcou o reencontro da cidade com o Lago Guaíba e registra público recorde entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias durante os finais de semana”, ressalta o site oficial da administração municipal.

Nova bilheteria

Nessa terça-feira, às 15h30min, será inaugurada a nova bilheteria do atracadouro turístico Nico Fagundes, localizado na Orla Moacyr Scliar, junto à Usina do Gasômetro. Segundo a prefeitura, o objetivo é qualificar o atendimento aos cidadãos e turistas que desejam utilizar uma das seis embarcações que oferecem passeios pelo lago Guaíba.

Após a solenidade, cerca de 900 alunos da rede municipal de ensino serão recebidos para um passeio de barco. A ação também marca a entrega de 150 mil peças de roupas na Campanha do Agasalho de Porto Alegre e é resultado de uma parceria com a ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros), que conduzirá a gurizada até o local do evento.

(Marcello Campos)

