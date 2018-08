O efeito sanfona pode causar diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares

Considerado o fantasma de qualquer dieta, o efeito sanfona pode acontecer em vários momentos: na manutenção do peso, depois da dieta, por compulsão. O endocrinologista Bruno Halpern e o nutrólogo e cardiologista Daniel Magnoni explicaram como podemos evitar o efeito sanfona e mostraram como a mudança do estilo de alimentação é importante.

O efeito sanfona é quando a pessoa emagrece, mas depois de um período, que pode ser longo ou curto, volta a ganhar ou ultrapassar o peso que tinha. Manter o peso é um contínuo esforço, lembra o endocrinologista. Quem encara assim tem chance de obter sucesso.

Existem tipos de efeito sanfona

O clássico – é o mais comum. A pessoa já fez vários tratamentos para emagrecer ao longo da vida, consegue perder peso rápido, mas recupera tudo lentamente.

O compulsivo – é a pessoa que tem o efeito sanfona mais fácil de ser identificado. São pessoas que fazem dietas muito restritivas, não sustentam o tratamento e desistem. Então começam a comer compulsivamente e ganham o peso perdido num piscar de olhos.

Da manutenção – é aquela pessoa que perde e ganha pouco peso. Não é um efeito sanfona “do mal”, e sim consequência de uma manutenção de peso bem-sucedida.

O que ajuda a manter o peso?

Ficar atento ao peso; Se pesar pelo menos uma vez por semana; Depois que atingir os quilos desejados, estipular um valor limite que vai funcionar como um alerta para você voltar à dieta; Entender que a flutuação pequena de peso é comum e não significa falha

Shots de saúde

Shots de saúde: já ouviu falar? Eles são ricos em vitaminas e sais minerais. De acordo com a nutricionista Olívia Fernandes, esses shots contêm uma quantidade grande de fitoquímicos, de nutrientes, em uma dose pequena. Veja as três sugestões, todos com limão e gengibre na receita. São ingredientes com propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antioxidante. Combatem o envelhecimento das células e previnem doenças:

O primeiro shot é com beterraba – fonte de vitaminas do complexo B. ele é vaso dilatador e hipotensor. Uma opção para quem vai fazer atividade física.

O segundo shot tem própolis e cúrcuma – para controle, modulação de imunidade. Bom para quem tem artrite, artrose, fibromialgia.

O terceiro shot tem hortelã e pimenta caiena – é termogênico. A pimenta caiena tem a função de facilitar o emagrecimento e também para distúrbios digestivos. Para quebrar o picante da pimenta use hortelã. Não é indicado para quem tem pressão alta ou descontrole arterial.

