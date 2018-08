O Egito sancionou uma lei que aumenta controle governamental sobre a internet

O presidente do Egito, Abdul Fatah al Sisi, promulgou uma nova Lei que outorga mais poderes às autoridades para bloquear sites e controlar conteúdos publicados na internet, informou neste sábado (18) a agência oficial Mena. A nova lei estipula que as empresas provedoras de serviços de internet, ISP, serão obrigadas a entregar às autoridades os dados de contato de qualquer usuário que seja suspeito de ter cometido crimes cibernéticos, informações que deverão armazenar durante 180 dias.

O texto também ampara as autoridades para bloquear sites egípcios ou estrangeiros envolvidos na divulgação de conteúdos que possam representar uma “ameaça à segurança nacional”, segundo detalhes oferecidos pelo jornal oficial Al Ahram. Além disso, serão penalizados com prisão e multas os usuários que administrem contas na internet com o objetivo de cometer ou facilitar crimes.

A lei também considera crime a pirataria informática, assim como o acesso ilegal a dados ou e-mails de outros usuários ou a sites protegidos. Esta nova norma, aprovada pelo Parlamento em julho, foi criticada por organizações defensoras dos direitos humanos egípcias e internacionais, entre elas a Anistia Internacional, que acreditam que a lei amparará a censura de conteúdos na internet.

Conselho Supremo para a Organização dos Veículos de Imprensa

Desde maio de 2017, centenas de sites permanecem bloqueados no Egito, incluindo páginas de veículos de imprensa, organizações não governamentais, grupos políticos opositores e de empresas que oferecem serviços VPN, usados para se conectar a servidores estrangeiros e assim poder acessar conteúdos censurados no país. Esta nova lei se soma a outras leis de imprensa aprovadas pelo Parlamento em junho, que aumentaram os poderes do Conselho Supremo para a Organização dos Veículos de Imprensa, órgão que terá poder para censurar sites.

Pena de morte

Um tribunal egípcio informou que irá transferir os casos de 75 pessoas acusadas de crimes relacionados à segurança, incluindo altos membros da Irmandade Muçulmana, à principal autoridade religiosa do Egito para decidir se eles deveriam ser condenados à morte. Eles estão entre os mais de 700 outros acusados ​​de protesto e assassinato ilegais durante uma manifestação em 2013, que terminou com a morte de centenas de partidários da Irmandade Muçulmana e dezenas de policiais quando as forças de segurança a romperam violentamente.

Os acusados ​​enfrentam uma série de sentenças, incluindo execução e prisão perpétua. A lei egípcia exige que qualquer sentença capital seja encaminhada ao Grande Mufti Shawki Allam, o mais alto funcionário legal islâmico do Egito, para uma opinião antes que qualquer execução possa ocorrer. A decisão do Mufti não é juridicamente vinculativa, mas raramente é ignorada pelos tribunais.

Em 2014, o Mufti rejeitou uma sentença de morte proposta para o líder da irmandade ilegal, Mohamed Badie, que faz parte do mesmo caso. Badie foi condenado à prisão perpétua. Os 75 casos transferidos para o Mufti por seu veredicto incluem os líderes da Irmandade Issam al-Aryan, Mohamed Baltagi e os proeminentes pregadores islâmicos Safwat Higazi e Wagdi Ghoneim, disseram fontes judiciais.

Grupos de direitos humanos criticaram o julgamento de mais de 700 pessoas no mesmo caso e disseram que entre os acusados estão jornalistas e manifestantes pacíficos. A Anistia Internacional disse que o julgamento foi injusto e que os acusados ​​não tiveram o direito de apresentar uma defesa adequada. “As autoridades egípcias nunca questionaram ou processaram qualquer membro da força de segurança que participou do massacre”, disse em comunicado.

A manifestação de 2013 na praça Rabaa Adawiya, no Cairo, ocorreu depois que os militares, liderados pelo atual presidente Abdel Fattah al-Sisi, derrubaram o presidente islâmico Mohamed Mursi em um golpe apoiado popularmente. A Anistia Internacional diz que a dispersão do protesto em agosto daquele ano matou mais de 800 manifestantes. O governo do Egito disse que muitos manifestantes estavam armados e que 43 policiais foram mortos. A sentença final do caso é esperada para 8 de setembro depois que o Mufti der sua decisão, disseram fontes judiciais.

