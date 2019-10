O embaixador da Bélgica é recebido pelo governador Eduardo Leite no Piratini

Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, o embaixador da Bélgica no Brasil, Patrick Herman, foi recebido no Palácio Piratini nesta quarta-feira (09) pelo governador Eduardo Leite. O diplomata está no Estado para participar da Semana Internacional da Bélgica, que ocorre na Capital até esta quinta-feira (10), e aproveitou a ocasião para discutir possíveis parcerias.

A Bélgica está entre os maiores parceiros comerciais do RS. Em 2018, ficou na oitava posição, com exportações de US$ 472 milhões. No entanto, esse valor representa apenas 2,2% das exportações totais do Estado no ano passado (US$ 21,014 bilhões).

“Estou encantado com esse lugar e acredito que temos grandes possibilidades de ampliar os negócios”, afirmou Herman, destacando entre as áreas de interesse transportes, logística, portos, ciência, tecnologia e inovação.

O governador disse que o RS tem todo o interesse em fechar parcerias com a Bélgica. “Queremos ser um Estado pró-business, atrativo e amigável aos investidores. Por isso, estamos promovendo reformas estruturantes”, ressaltou Leite.

Semana Internacional da Bélgica em Porto Alegre

A cultura belga e as oportunidades de negócios para empresas do Rio Grande do Sul no país europeu são destaque na Semana Internacional da Bélgica em Porto Alegre. Uma série de eventos, desde terça-feira (07) até quinta-feira, busca estreitar as relações comerciais e culturais entre gaúchos e belgas.

Parte da programação, nesta quinta-feira, será realizada na sede da Fecomércio-RS, das 9h às 12h, uma mesa-redonda sobre negócios entre Bélgica e RS, com a participação do embaixador Herman. O evento deverá destacar as vantagens logísticas belgas para as empresas que exportam para a Europa, as oportunidades fiscais para a instalação de empreendimentos no país e o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul.

Ainda na quinta-feira, o auditório do Centro Cultural da Ufrgs, no Campus Central, sediará uma mesa-redonda sobre prioridades de inovação e pesquisa na região da Valônia e no Rio Grande do Sul e perspectivas de parcerias entre a academia e a indústria.

A programação será encerrada com a exibição especial do filme Tango libre, de Frédéric Fonteyne, às 19h, na Sala Redenção. O evento é aberto ao público e tem entrada franca.

Deixe seu comentário: