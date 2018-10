O empresário Antonio Denarium, do PSL, foi eleito governador de Roraima

O empresário Antonio Denarium (PSL) foi eleito governador de Roraima com 136.612 votos, o equivalente 53,34% dos votos totais deste domingo. Anchieta Júnior(PSDB), que disputava o segundo turno, obteve 119.489 votos, correspondendo a 46,66%.

Antônio Oliverio Garcia de Almeida, conhecido como Antônio Denarium, nasceu em 1964 em Anápolis, em Goiás. Filho de Valdivina e Olivério Almeida, é casado com Simone Denarium há 12 anos e tem três filhos: Carolina, Gabriel e João Antônio.

Segundo a assessoria do governador eleito, Denarium não possui ensino superior, mas é especialista na área financeira pelos anos de atuação no seguimento. Chegou a Roraima em 1991 para ser gerente titular de uma agência bancária. Em seguida, passou a empreender nos setores financeiro e agropecuário.

Logo após o resultado, Denarium comemorou a vitória no 2º turno. Depois da apuração, ele foi para o Centro Cívico de Boa Vista celebrar com eleitores. O governador eleito é do mesmo partido do presidente eleito Jair Bolsonaro.

Hoje suas atividades estão focadas no agronegócio com plantios de soja, milho e na criação de bovinos, além do setor imobiliário. É também diretor-presidente do Frigo 10 e diretor da Cooperativa dos Produtores de Carne de Roraima (Coopercarne).

O mandato como governador será o primeiro cargo público ocupado por Denarium. Ele foi eleito com ajuda da coligação PRB, PTC, PRP, PROS, PSC, PPL e Patriotas.

O candidato derrotado, José de Anchieta, que já governou Roraima de 2007 a 2014, reconheceu a vitória de Denarium e disse esperar que esse resultado seja bom para o estado.

Deixe seu comentário: