O encerramento da Campanha do Agasalho será nesta terça

A cerimônia de encerramento da Campanha do Agasalho 2019 ocorre nesta terça-feira (20), às 14h, em frente ao Paço Municipal, com apresentação dos resultados e presença dos principais parceiros. No mesmo evento, será aberta uma exposição fotográfica, no entorno da Fonte Talavera de La Reina. Serão cerca de 30 registros feitos pela equipe de fotografia da prefeitura, que mostram as principais ações da campanha. Também haverá a apresentação da Banda Municipal de Porto Alegre.

Meta alcançada

No início deste mês, para comemorar o alcance da meta de 270 mil doações da Campanha do Agasalho, o prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou a Central de Triagem localizada na rua Múcio Teixeira, 33, no bairro Menino Deus. Marchezan agradeceu aos voluntários pelo trabalho, empenho e dedicação. “Colocamos uma meta bastante ousada que foi atingida com as doações dos porto-alegrenses e das instituições que se mobilizaram para arrecadar as peças. Estamos na Central de Triagem, para onde as doações vêm e são carinhosamente separadas por voluntários extraordinários, que fazem chegar as roupas de forma organizada em 164 instituições. Mais de 63 mil pessoas já receberam os agasalhos para suportar o inverno.”

Marchezan esteve acompanhado da primeira-dama, Tainá Vidal, e da secretária municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Comandante Nádia. A secretária explica que a campanha deste ano foi diferenciada, não só pelo grande número de doações, mas também pela proatividade. “Atingimos a nossa meta e já distribuímos mais de 261 mil peças. Essa agilidade inédita na entrega evitou que muitas pessoas passassem frio. Porto Alegre mostrou ser uma cidade extremamente solidária”, destaca a comandante Nádia.

Tainá Vidal agradeceu aos cidadãos porto-alegrenses e a todos os voluntários, como Yoko Mizushima, Cristina Hofer e Maidi Ellwanger, que desde o início da Campanha, em 15 de abril, estiveram atuando na Central de Triagem. “A força de vontade e o gesto de solidariedade de vocês nos emocionam e nos entusiasmam cada vez mais a acreditar que o amor pelo próximo pode transformar a vida de muita gente”, diz a primeira-dama. A Campanha do Agasalho se encerrou no dia 15 de agosto.

