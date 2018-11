O Enem começa neste domingo com linguagens, ciências humanas e redação

Neste domingo (4) ocorre o primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2018. Mais de 5,5 milhões de participantes são esperados e deverão responder 45 questões das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões das provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzir uma redação. A prova terá cinco horas e meia de duração e vai das 13h30min às 19h (horário de Brasília).

Este é o segundo ano em que o Enem é aplicado em dois domingos, e não em um único fim de semana. No próximo domingo (11), os participantes responderão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 de Matemática e suas Tecnologias, em cinco horas. A divulgação dos gabaritos ocorrerá até o dia 14 de novembro. Já os resultados serão publicados em 17 de janeiro de 2019.

Horário de verão

Os portões serão abertos a partir das 12h (horário de Brasília) e fechados pontualmente às 13h. Para este ano, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), organizador da prova, pede uma atenção especial dos participantes com o horário, porque na madrugada deste sábado (3) para domingo teve início o horário de verão em alguns Estados do Brasil.

Como o horário de referência é sempre o de Brasília, todos os participantes – e não apenas aqueles dos estados com horário de verão – vão precisar se preparar para a mudança. Fique atento também ao fuso horário da sua cidade, já que o Enem será aplicado em quatro fusos distintos no País neste domingo.

Acre

Começou a circular nas redes sociais uma imagem que dizia que as provas do Enem seriam adiadas no Acre por causa de uma nova greve de caminhoneiros. É mentira. O Inep confirmou a aplicação do exame em todos os Estados nos dias 4 e 11 de novembro.

Necessário levar

Documento original com foto e dentro da validade (não vale carteirinha de estudante ou certidão de nascimento). Atenção: se você perder ou tiver o documento roubado, poderá fazer a prova, mas vai terá de levar o Boletim de Ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias; caneta preta de tubo transparente. Atenção: não é permitido preencher o cartão de respostas com caneta de outra cor, lápis ou lapiseira.

Pode levar

Cartão de confirmação de inscrição impresso. O documento tem a data e local da prova e está disponível na página do participante, no site do Enem; comidas e bebidas. Mas é importante que o aluno tenha bom senso na hora de escolher as opções. Recomenda-se levar água e alimentos leves, como fruta ou sanduíche (em pote transparente), além de alimentos industrializados lacrados. Não exagere no consumo.

Proibido

Material impresso (livros, apostilas); borracha; caneta de material não transparente; corretivo; dispositivos eletrônicos (celulares, bips, tablets, entre outros); fones de ouvido ou qualquer transmissor; gravador ou receptor de dados e imagens, vídeos e mensagens; óculos escuros; relógio; chapéus, gorros e bonés.

Se você levar alguns desses itens, vai precisar guardá-los dentro de um envelope porta-objetos, antes mesmo de entrar na sala. Esse envelope será lacrado e colocado embaixo da sua cadeira.

Confira sua prova

O Inep imprimiu mais de 11,5 milhões de provas para os dois dias de exame. São 12 cadernos de questões diferentes e uma Vídeo Prova em Libras (Língua Brasileira de Sinais), para garantir acessibilidade.

Assim que o fiscal autorizar o início da prova, às 13h30min, confira se seus dados no cartão-resposta ou folha de redação estão corretos e se certifique de que não falta nenhuma pergunta ou página em seu caderno de questões. Se algo estiver errado ou incompleto, comunique ao profissional responsável pela aplicação da prova.

