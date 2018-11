O Enem não é apenas um exame que mede o nível de conhecimento dos participantes sobre os conteúdos do ensino médio

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) não é apenas um exame que mede o nível do conhecimento dos participantes sobre os conteúdos do ensino médio. Com a nota obtida na prova é possível disputar vaga em qualquer curso, na grande maioria das instituições de ensino brasileiras – inclusive nas públicas.

Dá também para financiar a faculdade a juros baixíssimos e com prazo camarada para pagar a dívida. E se a gente disser que tem muito mais pela frente, você acredita?

Descubra agora mesmo o que fazer com a nota do Enem 2018 e prepare-se para dar o primeiro passo rumo ao sucesso profissional. Existem pelo menos quatro grandes maneiras de usar a sua nota no Enem para entrar no ensino superior. Conheça todas elas a seguir:

Universidade pública

Você pode usar a nota obtida no Enem 2018 para tentar vaga pelo Sisu, o processo seletivo que distribui vagas em universidades públicas e institutos federais em todo o País.

Para participar basta ter feito o Enem mais recente e não ter zerado na redação. No caso do Enem 2018, você poderá concorrer no Sisu em 2019.

Qualquer pessoa que se encaixe no requisito acima pode entrar na disputa. O Sisu não tem exigências de escolaridade ou renda.

A seleção para o Sisu acontece duas vezes por ano. A primeira edição abre normalmente em janeiro, logo depois da divulgação dos resultados do Enem. A segunda, no meio do ano. É preciso ficar ligado nas datas que o Ministério da Educação divulga pouco antes.

A seleção para o Sisu acontece totalmente por meio do site do Sisu, no período determinado. Em pouco menos de uma semana, os interessados se inscrevem, escolhem duas opções de curso e monitoram a nota de corte até o último dia. É permitido mudar de opção quantas vezes quiser. Há vagas por cotas e por livre concorrência.

De todos os processos seletivos que usam a nota do Enem, o Sisu é o mais concorrido. Você pode entrar na seleção com qualquer nota (desde que não tenha zerado a redação), mas é difícil conseguir vaga com menos de 680 pontos. Em medicina, por exemplo, a nota de corte pode chegar a 900 pontos.

Bolsa de estudos

Que tal estudar em uma boa faculdade particular com bolsa bancada pelo governo federal? Com o ProUni é possível. Os candidatos podem tentar uma bolsa parcial ou integral em cursos de diferentes áreas.

Para participar é preciso ter feito o Enem mais recente e obtido pelo menos 450 pontos na média das provas, sem ter zerado a redação.

O ProUni é direcionado a pessoas que se encaixam em determinado perfil socioeconômico. Por isso o MEC (Ministério da Educação) tem alguns critérios de participação: é preciso ter feito todo o ensino médio em escola pública ou ter estudado em escola particular na condição de bolsista integral. Além disso, é necessário comprovar renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

A primeira edição acontece no início do ano, logo que se encerra a seleção do Sisu. A segunda abre no meio do ano, antes do início do semestre letivo. As datas variam, por isso é preciso ficar de antena bem ligada.

O processo seletivo é todo é feito pela internet. O candidato que se encaixa nos requisitos acima se inscreve no site do ProUni, escolhe duas opções de curso e monitora a nota de corte dia após dia, até o encerramento da seleção. Dá para mudar de opção quantas vezes for necessário. O ProUni trabalha com cotas e ampla concorrência.

O ProUni é quase tão concorrido quanto o Sisu, mas as notas aqui são em média um pouco mais baixas. Dá para conseguir bolsa com uma média de 600 pontos. Se você procurar bem, encontra até algumas com a nota mínima exigida, que é de 450 pontos. O programa também disponibiliza vaga em cursos a distância, que normalmente são menos concorridos do que os presenciais.

Financiamento

Com o Fies, você usa a nota do Enem para financiar cursos superiores com juros baixos. De quebra, ainda ganha um prazo super longo para pagar a dívida, que só começa a ser cobrada depois da formatura.

Para concorrer ao financiamento, você pode usar a nota de qualquer Enem a partir de 2010. A pontuação exigida é de pelo menos 450 na média das provas, sem ter zerado a redação.

O FIES também é voltado para estudantes que se encaixam em certo perfil socioeconômico definido pelo MEC. A renda familiar bruta mensal deve ser de até cinco salários mínimos por pessoa.

A seleção ocorre sempre no início e no meio do ano, sempre depois do encerramento do ProUni. O processo seletivo é muito similar ao do ProUni e o do Sisu, com a diferença de que aqui não há cotas. Tudo acontece pelo site do FIES. Durante a seleção, o candidato pode acompanhar as notas de corte e mudar de curso até encontrar aquele que se encaixe na sua pontuação.

No quesito notas, o FIES é mais tranquilo do que o Sisu e o ProUni, mas ainda assim alguns cursos muito populares podem exigir notas de corte altíssimas, como é o caso de medicina. Com um pouco de pesquisa você encontra vagas à disposição com a nota mínima, de 450 pontos.

