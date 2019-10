O Enem tem o menor número de inscritos dos últimos nove anos; estudantes poderão consultar o local onde farão a prova a partir do dia 16

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019 teve 5,09 milhões de inscrições confirmadas, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O balanço considera o total de isentos e de pessoas que pagaram o boleto de R$ 85. O número de participantes confirmados é o menor desde 2010, quando 4,62 milhões de pessoas terminaram o processo de inscrição aptas a participar do exame. As informações são do portal de notícias G1 e do Inep.

Falta menos de um mês para a realização do Enem de 2019, que ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro. A partir do dia 16 de outubro, os mais de cinco milhões de participantes inscritos poderão consultar os locais onde farão as provas, com a liberação do acesso ao Cartão de Confirmação da Inscrição. A consulta ao cartão poderá ser feita pela Página do Participante, na internet, ou pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play.

Com o Cartão de Confirmação da Inscrição em mãos, os participantes poderão conferir o número de sua inscrição; o local de prova, com endereço e número de sala; as datas e os horários do exame; a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição; e o tipo de atendimento específico e/ou especializado com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados.

Os inscritos farão o exame em 1.727 municípios brasileiros. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o responsável pela elaboração e aplicação das provas. O presidente da autarquia vinculada ao Ministério da Educação, Alexandre Lopes, reforça que não há riscos para a realização do exame. “O cronograma de aplicação do Enem está sendo cumprido conforme o planejado. Todas as provas já foram impressas e estão prontas para distribuição aos estados”, afirma. Mais de 54 mil malotes de prova serão distribuídos para 11.227 coordenações.

O Inep recomenda que os participantes levem o Cartão de Confirmação da Inscrição impresso nos dois dias de aplicação do exame e alerta para que não deixem para acessar o documento somente na véspera da prova. “Antes do exame, aconselhamos os participantes a fazerem o trajeto para verificar a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar ao local de prova, evitando atrasos no dia da aplicação”, pondera o presidente do Inep, Alexandre Lopes.

Segurança – Este ano, os participantes terão de ficar atentos especialmente quanto ao uso de celulares. Serão eliminados aqueles cujo aparelho eletrônico emita qualquer tipo de som durante a prova, mesmo que o item esteja na embalagem lacrada fornecida pela fiscal, ou seja, o alarme deve estar desativado e o aparelho, desligado.

Horário – O Inep recomenda que os estudantes cheguem ao local do exame com antecedência. Os portões abrirão ao meio-dia (12h), pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h. Para fazer as provas, é necessário utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, a única permitida.

Deixe seu comentário: